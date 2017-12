Arrimadas anuncia una auditoria i invertir en polítiques socials els diners del 'Procés'

Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans





La candidata de Ciutadans a la presidència de la Generalitat a les eleccions del proper 21 de desembre, Inés Arrrimadas, ha cridat aquest dissabte a "enterrar l'etapa negra de Catalunya amb vots taronges", i ha augurat que el 21D serà una "data històrica "per al procés sobiranista, la de" la seva data de caducitat", perquè el seu partit és" garantia de canvi".





Arrimadas ha protagonitzat un acte de campanya a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona al costat del president de Ciutadans, Albert Rivera, i el candidat per aquesta província, Matías Alonso, que ha reunit unes 1.300 persones.

Acostades ha ressaltat que "queden onze dies" perquè la "malson del Procés s'acabi" i ha denunciat que el Procés ha tapat durant anys els "problemes reals dels catalans", com educació, sanitat o dependència. "No ens ha portat ni una cosa bona: només hem tingut enfrontaments, amenaces, discussions i caos, ha fet que marxin 3.000 empreses i també l'estalvi dels catalans, que s'han sentit insegurs i indefensos".





Ha anunciat també un "pla de xoc" perquè tornin a Catalunya, i ha assegurat que si accedeix a la presidència acudirà a la Conferència de Presidents per "lluitar per un millor sistema de finançament" i pel Corredor Mediterrani, que ha qualificat de "infraestructura imprescindible".





AIXECAR CATIFES





La candidata assegura que si arriba a la presidència de la Generalitat es compromet a "fer una auditoria" de la despesa de l'Executiu català, "aixecar catifes" i destinar els diners que s'ha dirigit el procés a polítiques socials. També ha retret a Puigdemont que els aturats, els autònoms o els que estan en llistes d'espera a la sanitat pública catalana "no poden anar a Brussel·les, perquè han de quedar-se aquí pagant les seves factures".





Durant la seva intervenció, Arrimadas ha assegurat que Ciutadans és l'única garantia de canvi a Catalunya, perquè és el vot "nítid i clar" que pot "derrotar" al nacionalisme i al procés independentista, que no ha tingut "ni la majoria social , ni el suport internacional, ni la raó".





Així, la candidata a les eleccions del 21 de desembre ha cridat els catalans a "enterrar l'etapa negra de Catalunya amb vots taronges" i ha apel·lat en nombroses ocasions al canvi en el seu discurs, un "canvi de rumb" que veu "possible "a Catalunya, com apunten diversos sondejos: "El canvi és possible, no és una utopia. Guanyar per primera vegada al nacionalisme no és una utopia, és una realitat", ha clamat.





Arrimadas ha reivindicat així un "canvi" a Catalunya i no un "recanvi de polítiques nacionalistes". "Un canvi a Catalunya, senyor Puigdemont, significa començar a unir, un canvi significa preocupar-se pels problemes i no generar nous; un canvi, senyora Rovira, és mirar al segle XXI ja Europa i no a 1714, un canvi, senyor Romeva, és gastar els diners perquè no hi hagi barracons a les escoles en lloc d'obrir ambaixades per vendre un procés que ningú compra, un canvi és respectar a tots els catalans", ha desgranat.





Arrimadas ha assenyalat que Puigdemont ha estat el president "del procés i de la confrontació", mentre que ella vol ser la presidenta de la convivència, de les polítiques socials, la presidenta que vol que tornin les empreses".