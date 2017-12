Concentració davant el Museu de Lleida contra el retorn dels béns de Sixena

Concentració davant el Museu de Lleida aquest diumenge





Desenes de persones s'han concentrat aquest diumenge a última hora de la tarda davant el Museu de Lleida, en rebuig al fet que la Guàrdia Civil pugui entrar des de mitjanit per ordre judicial per traslladar a Sixena les 44 peces d'art originàries del cenobi aragonès, després de la sentència del Jutjat 1 de Primera Instància i Instrucció d'Osca.





Els concentrats han corejat 'Mans enlaire, això és un atracament', la mateixa consigna que pot llegir-se a la pancarta que han portat fins arribar a la porta del museu, davant la qual l'han deixat a terra i s'han concentrat envoltant-la.





Els Comitès de Defensa de la República (CDR) de Lleida han defensat la concentració, que ha recorregut la curta distància que hi ha entre el rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) i el museu.





Des d'aquest mateix diumenge, el Museu de Lleida té tanques apilades davant l'edifici sol·licitades pels Mossos d'Esquadra a una empresa subministradora a la ciutat, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores.





CONFIANÇA EN TRIBUNAL SUPREM





El museu tracta el trasllat de l'art a Sixena com un préstec, segons asseguren a Europa Press tècnics de la galeria, perquè confien que el Tribunal Suprem doni la raó a Lleida i acabin tornant les obres que ara puguin traslladar-se per una sentència d'un jutjat de primera instància.





Aquest diumenge a la nit, les peces segueixen de moment igual: 7 exposades (tres caixes funeràries i quatre peces d'alabastre del retaule de Santa Anna), mentre que la resta segueixen en el lloc que han ocupat al magatzem, i la responsable de manipular les obres serà l'empresa de transport que el Govern d'Aragó hagi contractat.





ARRAN CONVOCA UN ESMORZAR PER AL DILLUNS





L'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran, vinculada a la CUP, ha convocat a "fer un cafè" davant el Museu de Lleida aquest dilluns a les 07.30.





A aquesta cita han confirmat la seva assistència candidats d'ERC, CUP i JuntsxCatalunya; entre ells, Bernat Solé (ERC), Jordi Souto, Antoni Castellà (tots dos de Demòcrates i candidats d'ERC), Mireia Boya (CUP) i Xavier Quinquilla (JuntsxCatalunya), a més de militants del PSC.





Des Bèlgica, l'exconsellera d'Agricultura i número 1 de JuntsxCat per Lleida, Meritxell Serret (ERC), ha afirmat que l'entrada de la Guàrdia Civil fent ús de la força en el Museu de Lleida seria una imatge inconcebible en un Estat democràtic, però "és possible perquè a través de l'article 155 del PP, el PSC i Cs vulneren tots els drets".





"Pot ser que haguem de veure una cosa tan inconcebible com que un museu, un símbol de cultura, sigui ocupat de manera violenta. Com a ciutadans amb valors de convivència no podem acceptar-ho", ha afegit a través d'un comunicat d'ERC.





El PSC també s'oposa al trasllat: el 'número 1' del PSC per Lleida, Òscar Ordeig, ha insistit que el seu partit està en contra del trasllat i confia que els recursos pendents es resolguin favorablement.





ORDRE JUDICIAL





El previst trasllat de les peces fins al Monestir de Sijena ha estat criticat també per la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, que en un comunicat va defensar dissabte la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida.





Fa temps que la societat civil lleidatana es manifesta contra el trasllat: al juliol, mig miler de persones van participar davant el Museu de Lleida en una concentració convocada per la Plataforma d'entitats culturals per mostrar el seu rebuig a la sortida de Catalunya de peces originàries del Monestir de Sixena que formen part de les col·leccions del museu lleidatà.





El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 d'Huesca va ordenar la devolució d'aquests béns pertanyents al tresor artístic del Monestir de Sijena, després d'anul·lar la venda per part de l'Ordre Sant Joan de Jerusalem a la Generalitat el 1983.





Després de rebre el requeriment judicial per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el ministre de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, va ordenar la setmana passada retornar les 44 peces dipositades a Lleida al Monestir de Villanueva de Sijena.





La Generalitat ja va autoritzar el retorn de 53 peces del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Villanueva de Sijena, en compliment de l'ordre provisional dictaminada per la jutge d'Osca.