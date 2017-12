Aquest dilluns finalitza el termini judicial per a la devolució dels béns de Sixena

Sala del Monestir de Sixena





El termini donat pel magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca, Antonio Martín, per tornar els 44 béns del Reial Monestir de Villanueva de Sijena que es troben al Museu de Lleida finalitza aquest dilluns, 11 de desembre.





El titular del Jutjat número 1 d'Osca va acordar el passat 4 de desembre que la Guàrdia Civil, en coordinació amb el Govern d'Aragó, executessin el pla de seguretat necessari per portar "a bon port" aquesta decisió.





El jutge va assenyalar que s'exigeix la col·laboració i l'auxili de la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra "si cal", en compliment de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat.





Així, va autoritzar a l'empresa contractada pel Govern aragonès per accedir a les instal·lacions del Museu de Lleida, on es troben dipositades les peces per a la realització dels mesuraments i altres operacions necessàries per al lliurament i trasllat de les mateixes.





També va autoritzar al personal de l'Administració autonòmica aragonesa, ia la tècnic Ana Armillas Molins, a accedir al Museu per realitzar aquestes tasques. La Guàrdia Civil i els altres membres de les Forces de Seguretat podran entrar al Museu per "proporcionar seguretat i l'adequat desenvolupament de les tasques necessàries per al compliment del que ve acordat en la present causa".





El jutge Antonio Martín va advertir a les parts que per la realització d'actes contraris al que assenyala "podran ser acusats de delictes de desobediència a l'autoritat i de delictes contra l'Administració de Justícia". El Museu de Lleida haurà de prestar "la necessària col·laboració per a dur a bon terme l'acordat".





SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL





L'Audiència Provincial d'Osca va confirmar, el 30 de novembre passat, la sentència per la qual el jutge de primera instància s'acorda ordenar la devolució de les obres. Després de conèixer aquesta decisió, el Govern d'Aragó ha subratllat que té tot el dispositiu organitzat per procedir a la retirada dels béns de Sixena.





Mentrestant, la Conselleria de Presidència de la Generalitat va recórrer aquest dijous, 7 de desembre, la providència del magistrat del Jutjat número 1 d'Osca que fixa el termini de devolució. Aquest mateix dia, el Jutjat número 1 de Primera Instància i Instrucció d'Osca va dictar una providència autoritzant a la Guàrdia Civil a usar la força per entrar al Museu de Lleida a partir de les 00.00 hores del dilluns 11 de desembre.





Des el 27 d'octubre passat, el Govern d'Espanya té les competències de la Generalitat de Catalunya, en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Pel que és el titular del Ministeri de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, qui ha d'ordenar el compliment de la sentència.





La Delegació del Govern a Aragó ha matisat aquest cap de setmana que encara que el Ministeri ha donat les instruccions pertinents als funcionaris de la Generalitat, i del Museu de Lleida, perquè procedeixin a complir les resolucions judicials, "aquest fet no és incompatible amb que es permeti a la Generalitat exercir un recurs de reposició que, per definició, no suspèn el compliment de la providència que ordena el lliurament dels béns ".





L'INVENTARI





Els 44 béns del Monestir de Sijena que la Generalitat de Catalunya ha de tornar a Aragó, després d'una primera entrega de 51 peces realitzada al juliol de 2016, estan datats entre els segles XV i el XVIII.





Entre elles, es troben tres caixes sepulcrals de fusta pintada de dues priores i una religiosa del monestir, una d'elles datada al voltant de 1434 i les altres dues a la segona meitat del segle XV. Igualment, es troba un banc de fusta pintada i una rematada amb escut en fusta tallada i pintada, ambdós del retaule de la Pietat i del segle XVI.





També hi ha taules policromades del segle XVIII de Santa Rosa de Lima, Santa Ubaldesca o Gertrudis, Santa Teresa de Jesús i Santa Clara. Entre les peces es troben, així mateix, set pintures sobre tela d'una sèrie sobre la Història del rei David, del segle XVIII, una pintura sobre tela d'un Ecce Homo, del segle XVII, i una altra d'una Crucifixió, de la mateixa època.





A més d'altres pintures sobre tela dels segles XVII-XVIII, estan catalogats 5 alts relleus en alabastre atribuïts a Gabriel Joly, datats al voltant de 1529-1530, amb escenes de la vida de la Mare de Déu i de Jesucrist, i un fragment de alt relleu .





Així mateix, hi ha dues figures tallades en el mateix material atribuïdes al mateix autor i de la mateixa època, que es troben calcinades i mutilades, la de Sant Jeroni i Sant Joan Baptista, i fragments del mateix material en el mateix estat, com el tors de Sant Joan Evangelista, el cap de Sant Cristòfol i un conjunt tallat en alabastre, molt calcinat, de la Pietat amb altres figures o Plor per Crist mort.