Ercros cessa la producció de clor amb tecnologia de mercuri

Planta d'Ercros / ERCROS



Ercros ha cessat l'activitat de producció de clor amb tecnologia de mercuri de les plantes de Flix i Vila-seca I per donar compliment a la normativa europea que va fixar la prohibició d'aquest tipus de tecnologia a partir d'aquest dilluns, ha informat la companyia en un comunicat.



A Flix, la planta de clor va deixar de funcionar aquest diumenge a la tarda, 118 anys després que es posés en marxa en aquesta fàbrica la primera planta electrolítica d'Espanya i la tercera d'Europa.



Per la seva banda, la planta de producció de clor amb tecnologia de mercuri de la fàbrica de Vila-seca I va deixar d'operar el 4 de desembre, després de 47 anys d'activitat.



A partir d'aquesta data, s'han iniciat les proves per a la posada en marxa de l'ampliació de la planta de clor amb tecnologia de membrana, considerada la millor tecnologia disponible i que no està afectada per la prohibició de la Comissió Europea.



Ercros ha destacat que la fàbrica de Vila-seca I va ser la primera a Espanya a implantar la tecnologia de membrana en 1992.



43,5 MILIONS D'INVERSIÓ



L'ampliació de la capacitat de producció de clor amb tecnologia de membrana a la planta tarragonina ha estat de 65.000 tones a l'any, que afegides a la capacitat que hi havia fins ara, totalitza una capacitat de 120.000 tones a l'any, i la companyia espera que la ampliació estigui plenament operativa abans de finalitzar l'any.



Paral·lelament, també s'han construït en aquest centre noves plantes de fabricació d'hipoclorit sòdic i àcid clorhídric i de concentració de sosa càustica, i totes aquestes actuacions han requerit una inversió de 29 milions d'euros.



Així mateix, al llarg del primer trimestre del 2018, Ercros espera que entri en funcionament l'ampliació en 15.000 tones a l'any de la capacitat de producció de la planta de clor amb tecnologia de membrana a la fàbrica de Sabiñánigo (Osca), fins a aconseguir una capacitat total de 45.000 tones a l'any.



Avançant-se a la legislació europea, aquesta fàbrica ja havia realitzat el canvi de tecnologia de mercuri a membrana en 2009.



En aquest període, també està previst posar en marxa una nova planta d'àcid clorhídric en aquest centre, amb un cost total de les dues actuacions de 14,5 milions d'euros.