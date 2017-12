Núria de Gispert, de fada "padrina" a Gripau Partero

Quan algunes persones tenen una certa edat ia més han ocupat càrrecs de responsabilitat en les institucions, en principi, la prudència, i el sentit comú han de acompanyar-la en la seva vida pública, quan estan ja jubilades i més si continuen tenint aspiracions de tornar.





Des que va deixar el seu càrrec de presidenta del Parlament de Catalunya, la van donar de baixa del partit que l'havia portat als seus càrrecs institucionals, va abraçar l'independentisme i va aprendre a parlar bé el català, Núria de Gispert sembla haver perdut tots els sentits; responsabilitat, prudència i sobretot el sentit comú. S'ha convertit en una activista antiespanyola, xenòfoba i independentista. No fa tant anys s'imagina a si mateixa com una fada amb vareta màgica inclosa i així va quedar plasmada aquesta imatge en un diari. Però ara, més aviat s'assembla a la bruixa Clementina, per la ràbia, l'odi i els insults que surten d'aquesta boqueta de "tòtil".





Núria de Gispert, descendent d'il·lustres cognoms de la burgesia catalana, democratacristiana fins fa dos telenotícies de TV3. Dos anys fa que la "fada" de l'independentisme afirmava que la paraula independència no entrava dins del seu vocabulari. El 2011, no va voler participar en les votacions de la consulta popular sobre autodeterminació celebrada a Barcelona. La seva negativa la va justificar dient que no ho feia per respecte a la institució que representava. I ara no hi ha aquest respecte ?.





Les seves sortides de to constants, per seguir tenint presència mediàtica, són incommensurables. Hi ha alguns exemples estel·lars, com el dedicat als membres de l'Audiència Nacional: "Sou uns canalles de l'extrema dreta". ¿La seva família que ideologia tenia ?. També, Ramon Espadaler, excompany de partit no es lliura de la seva CROACK, quan el crida traïdor per anar a les llistes al PSC. ¿I ella que és?.





Ni el cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas García, se salva dels seus comentaris a twitter quan li diu que es vagi a Cadis, en un clar rampell sectari i racista, impropi d'una persona que ha estat la presidenta de la segona institució més important de Catalunya.





Però els insults i el racisme d'aquesta "Senyora" són innombrables i impropis de tots els càrrecs de responsabilitat que ha tingut des de 1980, és a dir des de fa 37 anys. Encara que tot s'ha de dir, no se li coneixen fets destacats, fins ara que està sent més coneguda per la quantitat de barbaritats que està deixant anar a les xarxes socials.





Com és possible que algú com Núria de Gispert hagi ostentat aquests càrrecs de responsabilitat, sent ella una irresponsable ?. Polítics com ella només fan créixer la desconfiança cap a la classe política que quan ocupen càrrecs institucionals, que haurien de representar a tots els ciutadans, resulta que no ho són.





"Si les persones només fossin responsables del que fan conscientment, els idiotes estarien per endavant lliures de qualsevol culpa" deia l'escriptor Milan Kundera