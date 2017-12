Les 43 peces ja estan en el Monestir de Sixena

Procedents del Museu de Lleida.





Els camions que transporten les 43 obres del Monestir de Sijena acaben d'arribar a les portes del mateix procedents del Museu de Lleida, segons ha informat el Govern d'Aragó.





En total, es reben 43 de les 44 peces previstes, ja que la consellera d'Educació, Mayte Pérez, ha indicat que s'ha extraviat una d'elles, com han alerteu els tècnics que s'han encarregat de l'embalatge.





Es tracta d'un llenç del segle XVIII dedicat a la Inmaculada, ha detallat Pérez, que ha recordat que al juliol de 2016 havien de tornar a aquest mateix lloc 53 peces des del Museu Nacional d'Art de Catalunya(MNAC) i solament ho van fer 51, desconeixent-se el parador de les mateixes.





La consellera ha indicat que fins ara els tècnics aragonesos no havien pogut accedir mai al Museu de Lleida, i ha precisat que han deixant constància en acta que aquesta peça no estava: "Demanarem les explicacions pertinents", ha dit.





Al seu entendre, aquests fets "deixen en evidència la labor de Catalunya", quan després "s'aboquen dubtes" que "insulten a la professionalitat i rigor de les infraestructures culturals i dels tècnics aragonesos".





REBUDA DELS BÉNS





Mayte Pérez es troba en el Monestir al costat de l'alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, municipi on està situat el cenobi, al costat d'altres autoritats, per rebre els béns.





Així mateix, els veïns de la localitat s'han congregat en la part exterior del monestir per veure l'arribada del comboi que ha traslladat aquestes 43 peces.





CÀRREGUES POLICIALS





Manifestants concentrats davant el Museu de Lleida han rebut càrregues policials per part dels Mossos d'Esquadra, que volien ampliar el cordó per garantir la seguretat del trasllat de les 44 obres de Sijena a Aragó.





Les càrregues s'han produït cap a les 8.45 hores d'aquest dilluns a la Rambla d'Aragó de la capital del Segrià.





La policia catalana ha tractat d'ampliar el cordó davant de la façana principal del museu i, davant la negativa dels manifestants, ha iniciat càrregues en el lloc, on es concentren 200 persones. Els serveis mèdics han hagut d'atendre un home que ha explicat haver rebut un cop de porra i que han atès per una taquicàrdia.





Vídeo de JERC de Lleida





La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu policial aquest dilluns cap a les 03.30 hores al voltant del Museu de Lleida.





La Guàrdia Civil ha entrat al museu just en el dia en què finalitza el termini donat pel Jutjat d'Instrucció 1 d'Osca per tornar els béns del Reial Monestir de Villanueva de Sijena.





El jutge va acordar el passat dilluns 4 de desembre que l'Institut Armat, en coordinació amb el Govern d'Aragó, executessin el pla de seguretat necessari per portar "a bon port" aquesta decisió.





Les 44 obres d'art han començat a sortir del museu a les 12.15 hores, una vegada embalades i preparades per ser transportades al Monestir de Villanueva de Sijena en una camioneta i un camió de l'empresa Feltrero, especialitzada en el trasllat d'obres d'art.





UNA PEÇA PERDUDA





La consellera d'Educació, Cultura i Esport del Govern d'Aragó, Mayte Pérez, ha informat que una de les 44 obres d'art del Monestir de Sijena que havien de tornar aquest dilluns al monestir, s'ha extraviat.





Pérez ha recordat que al juliol de 2016 havien de tornar 53 peces des de Catalunya a SiJena i només ho van fer 51, i tampoc es coneixen on es trobes aquestes altres dues obres; igualment, ha lamentat que algunes de les que es van a traslladar es troben deteriorades.





REACCIONS





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest dilluns que "les resolucions judicials convé acatar-les". "Tret que pretenguem substituir als jutges en l'exercici de les seves funcions i, per tant, fer alguna cosa diferent del que és un Estat de Dret", ha dit.





Així s'ha expressat el president de l'Executiu en un desdejuni informatiu d'Europa Press, en què ha explicat que "aquesta no és la primera vegada que ocorre". "Ja hi ha hagut una sentència, que va ser complerta per la Generalitat de Catalunya, amb el trasllat d'alguns béns culturals, en aquest cas del Museu Nacional d'Art de Catalunya", ha dit.





"Ara, es tracta d'una altra resolució judicial que afecta al Museu de Lleida, del que forma part del seu Patronat l'Ajuntament de Lleida, la Generalitat de Catalunya i la Diòcesi. El jutge ha pres una decisió i, per tant, les decisions dels tribunals el Govern gens ha de dir sobre elles sinó acatar-les", ha insistit el president del Govern central.





El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat que "els Mossos d'Esquadra estan garantint l'ordre" en el marc de l'operació de trasllat a Aragó dels 44 béns del Monestir de Sijena dipositats en el Museu de Lleida: "Estic segur que ho faran correctament", ha reblat.





"Les sentències cal complir-les. És el que s'està fent", ha apuntat Méndez de Vigo.





Carles Puigdemont ha criticat el dispositiu engegat aquest dilluns per traslladar del Museu de Lleida a Aragó els béns del Monestir de Villanueva de Sijena. "Amb nocturnitat i usant una policia militaritzada, com sempre, aprofitant un cop d'estat per espoliar Catalunya amb absoluta impunitat". "Aquest és el model de país que defensen Cs, PSC i PP", ha resolt Puigdemont.









El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha desitjat aquest dilluns sobre el trasllat dels béns del Museu de Lleida a Sijena que tant de bo se li posessin "tantes ganes" a recuperar els diners del rescat bancari. En una anotació en el seu compte de Twitter, Rufián ha assenyalat: "Tant de bo li posessin tantes ganes a recuperar els 40.000.000 euros 'perduts' del rescat bancari com als 40 quadres de Sijena".









El primer secretari del PSC i candidat en el 21D, Miquel Iceta, ha qualificat aquest dilluns de "error" el trasllat cautelar de les obres de Sijena abans d'esperar al fet que s'esgoti la via judicial, si bé ha desvinculat l'operació de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





"La decisió és judicial i no té res a veure amb el 155", ja que es tracta d'un procés que s'ha judicializado i que no està explicitat en cap dels decrets del Govern central relatius a la intervenció de l'autonomia, ha destacat.





El líder socialista ha destacat que el cas de Sijena és "un exemple més que, quan es judicializan les qüestions, els polítics perden la capacitat d'incidència" ja que les coses se cenyeixen als llits judicials.





EL TSJC REBUTJA ELS RECURSOS CONTRA EL TRASLLAT





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat no adoptar les mesures cautelars sol·licitades en els recursos presentats contra el trasllat dels 44 béns. En la resolució, la Sala Contenciosa-Administrativa del tribunal ha considerat que "no pertoca a l'adopció de mesures cautelars" sol·licitades per la representació processal del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal i de la Diputació de Lleida.





Per a la sala, la situació d'especial urgència "no deriva de l'activitat impugnada, sinó de la providència dictada en les actuacions d'execució provisional". Així mateix, considera que no és procedent adoptar les mesures sol·licitades perquè la situació deriva d'una execució provisional acordada pels òrgans de l'ordre civil "sense que en la mateixa incideixi l'activitat administrativa que és objecte d'impugnació en aquest procés".