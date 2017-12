Creure per veure

Ens agrada pensar que veiem les coses tal com són. Que els fets són transparents, i la nostra mirada pot travessar-los. Creiem que si podem descriure el que passa, connectant causalment uns esdeveniments amb altres, podrem comprendre'ls en la seva totalitat. Sentim que els nostres ulls són instruments que capten la veritat, que descobreixen el que és tal com és, allà on posen la seva mirada. Però no és així: en la mirada hi ha teoria.





El mite del que és donat





Sota aquest nom s'amaga un prejudici que la filosofia contemporània va destapar fa dècades. Consisteix en la creença, totalment errònia, que la nostra forma de veure les coses és neutra, i que funciona sense cap aportació extra. Que el que les coses són se'ns mostra a la mirada, sense necessitat d'interpretació. No obstant això, és un mite i, com a tal, ha de ser superat.





Encara sentim que amb la nostra experiència captem el món tal com és, sense intermediaris, no és així. La nostra ment és una complexa xarxa de creences, judicis, valors, idees, conceptes... que com les lents d'unes ulleres, filtren tot el que veiem. No podem percebre sense elles, i el que experimentem, ho fem gràcies a elles. Aquesta xarxa configura la nostra cosmovisió: literalment, és la imatge que tenim del món.





Veure és interpretar





De vegades mirem al cel i veiem, a la llunyania, un avió. No ens aturem ni un segon per plantejar-nos si podria ser una altra cosa. Està en el cel, deixa un deixant blanca pel carburant consumit, viatja en línia recta ... Per tant, és un avió.





El curiós d'aquest fenomen és que, tot i que pensem que aquests raonaments són posteriors, que els fem només per justificar el que hem vist, en realitat no ho són. Al contrari, són aquestes idees les que ens han permès veure l'avió. Sense elles, no hauríem captat més que un punt en la immensitat del cel, i un deixant difuminada després d'ell. Això és el que capten els nostres ulls, però nosaltres anem més enllà: el que veiem és un avió.





Això és el que es coneix com la càrrega teòrica de l'observació. Lluny de donar-se en casos tan estranys com aquest, és una condició de tota experiència. Percebem en base a les nostres creences i judicis, en coherència amb la nostra imatge del món. No veiem les coses sense més, sinó que ens les expliquem.





Interpretar no és un acte que fem només en moments de dubte. Literalment, és una cosa que fem a cada segon. Interpretem el que veiem, per necessitat. No hi ha una realitat en si, veritable, a l'espera de ser captada. La realitat necessita ser interpretada.





Conèixer és conèixer-se





Una vegada que ens hem adonat d'aquest fenomen, cal superar la simplificació del món en què estàvem instal·lats. Les coses són sempre més del que semblen: es defineixen no només pel que són, sinó per les relacions que mantenen entre si, i aquestes solen excedir la nostra comprensió.





Veiem el que creiem, i això ens ha de portar a la pregunta per les nostres creences. Són aquestes les que ens permeten veure, però també les que ens enceguen davant tot el que no poden captar, allò que no encaixa en els seus models. Cal que pensem com mirem, per poder percebre més i millor. Per augmentar la nostra realitat, haurem de millorar l'òrgan amb el qual la captem: el nostre pensament. És per això que el coneixement, per si mateix, ens convida a l'autoconeixement.





I tu, ets conscient de tot el que no veus?