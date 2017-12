Rajoy remarca que complirà la llei després de l'avís d'ERC sobre la via unilateral

Mariano Rajoy valora el 21D









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dilluns que el "dany" que ha causat amb el procés independentista "es pot revertir ràpidament" si a partir del proper dia 21 de desembre s'obre a Catalunya "una nova etapa en la que quedi definitivament superada la política de desafiament constant i desobediència que ha marcat els últims temps ".





Ha avisat que a Espanya se seguirà complint la llei, després que ERC hagi anunciat que reprendrà la via unilateral si l'Executiu es nega al diàleg.





"Sigui quin sigui el resultat d'aquestes eleccions, hi ha alguna cosa sobre el que ja no es tenen dubtes: a Espanya la llei es compleix i així seguirà sent. L'Estat de Dret ha demostrat que té mecanismes democràtics i eficaços per a defensar-se de qui pretenen liquidar-", ha emfatitzat Rajoy.





REBUTJA UN AVANÇAMENT ELECTORAL





Rajoy ha rebutjat un avançament de les eleccions generals influït pel resultat de les autonòmiques catalanes del 21 de desembre i ha situat els pròxims comicis nacionals al juny de 2020, quatre anys després de les celebrades al juny de 2016.





"No sé què tenen a veure unes generals anticipades amb les eleccions a Catalunya. Els mandats normalment duren quatre anys, llevat que es produeixin situacions d'excepcionalitat", ha afegit.





El president ha animat a no fixar-se en les enquestes per avançar el resultat d'aquests comicis a Catalunya ni què passarà amb la candidatura del PP.





Sí que ha afirmat que serà "impossible" organitzar una "alternativa constitucionalista" a la Generalitat sense els vots dels populars.





Així s'ha pronunciat en els esmorzars informatius organitzats per Europa Press, als quals han assistit la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i nombrosos ministres: María Dolores de Cospedal (Defensa); Juan Ignacio Zoido (Interior); Rafael Catalá (Justícia); Álvaro Nadal (Energia), Dolors Montserrat (Sanitat); Fátima Báñez (Ocupació); la presidenta del Congrés i el president del Senat, Ana Pastor i Pío García Escudero; i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre d'altres.