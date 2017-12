Benvinguts a la Criptomania

Les societats han anat afinant els seus mercats monetaris sempre sobre la base del concepte del canvi entre béns o amb un tipus de moneda. Primer va ser la commodity money i després el concepte de paper moneda que ha patit fases en la seva evolució. Primer va existir l'intercanvi de béns per un paper moneda recolzat per una commodity com l'or i la plata fins i tot, com en l'època dels fisiòcrates, pel producte del camp. Després, va arribar l'anomenada moneda fiduciària (fiat money) declarada de curs legal pel govern que també li atorga el valor mercantil. La fiat money és usada en totes les economies dinàmiques com a forma de pagament, mentre que les economies en fallida recorren a la barata de béns.





El suport de les monedes fiduciàries ve donat pel valor obtingut en el joc de l'oferta i la demanda en el mercat de divises que és el més líquid del món. Aquest valor està recolzat per la confiança social en les institucions polítiques, el teixit empresarial, els recursos econòmics, i la força militar del país. Aquests intangibles són analitzats i valorats pel lliure mercat.





La moneda fiduciària aixeca una controvèrsia que ve de lluny i que és objecte de plantejaments ideològics radicals. No obstant això, la generació de riquesa ha de tenir una contrapartida amb la creació de mitjans de canvi que no estiguin subjectes a si es descobreix l'or necessari per expandir la massa monetària.





Al segle XXI s'ha començat a operar amb diners electrònics com les moneda digital que no tenen valor intrínsec i fiduciari. Aquestes depenen de la fiabilitat de l'internet per suportar les transaccions algorítmiques d'una xarxa d'ordinadors que calcula el preu.





Les moneda digital tenen un plantejament econòmic i monetari antisistema. Volen eliminar la dependència als bancs centrals i les seves manipulacions monetàries, als bancs nacionals amb les seves comissions i pagaments d'interessos, i als banquers i els seus possibles corrupteles. Les moneda digital volen prescindir de la figura del prestador d'últim recurs, però aquesta iniciativa no és nova. La creació del Fons Monetari Internacional i dels Drets Especials de Gir ja va apuntar a la creació d'una moneda global per un grup intergovernamental que acabaria actuant com el lender of last resort.





El Bitcoin és la moneda digital més coneguda que tindrà la seva graduació quan el CME Group ofereixi contractes de futurs sobre el bitcoin. El bitcoin deixarà llavors d'estar sota el control d'algoritmes informàtics i s'enfrontarà a la temible llei de l'oferta i demanda del mercat. Avui en dia, el preu de les moneda digital és un revolt obert en ascens que representa les esperances i expectatives dels que en elles estan dipositant els seus estalvis. Quan el bitcoin entri a ser part del Mercat de Futurs (Futures Market) es començarà a saber exactament quin és el valor real de la moneda digital. Els preus dels contractes de futurs aniran dictant el preu futur esperat i tancant el preu a partir del valor real dictat per la lliure competència entre l'oferta i demanda.





A la meitat de l'eufòria del bitcoin, Veneçuela, el país amb la major hiperinflació del món, on el bolívar hauria de ser considerat "moneda escombraries", ha decidit introduir una moneda digital, el Petro. L'objectiu és fer servir el Petro per posar remei a la crisi econòmica, social, i humanitària que pateixen els abnegats veneçolans.





Aquesta moneda estarà recolzada per la reserva de riquesa de Veneçuela en or, petroli, gas i diamants. No obstant això, aquests recursos han de ser trobats primer i, a més, cadascun d'ells té una cotització en el mercat internacional de commodities. Per tant, el Petro correrà la sort de convertir-se simplement en una moneda índex dels preus d'aquests quatre recursos naturals. El Petro sembla ser una altra ocurrència per entusiasmar una societat sumida en la misèria econòmica que està tornant a la barata de béns per a subsistir. Però el Petro pot ser una moneda de poc recorregut ja que, si Veneçuela està coquetejant amb el default de PDVSA que maneja els recursos petroliers reals del país, quin futur tindrà una moneda basada en el valor de recursos per descobrir?





No obstant això, aquest invent pot ajudar a la possible evasió de capital ja que les moneda digital estan sent analitzades acuradament perquè sembla que algunes s'han convertit en rutes per al rentat de diners i frau. De fet, els bancs i els gestors d'actius tradicionals es mantenen allunyats d'elles tot i estar obtenint valors rècords en poc temps. Per a tots els coneixedors de la història dels cicles econòmics, aquestes monedes digital han de recordar-los la bogeria i el perill de la Tulip mania que va posar de genolls en hores a tot el sistema econòmic mundial.