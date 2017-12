Contra la corrupció, valors

L'ONU ens recorda el nou de desembre de cada any que hem "caminar units contra la corrupció", ja que aquesta és una xacra que destrueix la capacitat de desenvolupament de tots els països i que ha arribat a xifres escandaloses i insuportables. Sense corrupció no hi hauria fam al món, ni dèficit en atencions sanitàries, ni faltarien fons per a l'educació, i la justícia tindria mitjans per assegurar-nos una societat en pau. Aconseguiríem aquest gran objectiu d'integració, que tanta falta ens fa com a motor per a un nou futur.





La nostra incapacitat d'unir-nos contra la corrupció permet que les bandes criminals de corruptes segueixin amb els seus tentacles minant els fonaments de la democràcia. Són els depredadors dels pressupostos públics que diàriament intenten seduir el polític o funcionari per treure un negoci fàcil comprant voluntats.





Per això tenim tantíssims casos de corrupció en la nostra societat, convertint-la en un dels grans problemes de la nostra democràcia, que involucra polítics, empresaris i professionals. La corrupció ha creat desconfiança, incentiva les conductes delictives, i minva els recursos per a educació, sanitat i serveis socials. Oblida el sentit de responsabilitat moral de pagar impostos així com les pràctiques de bon govern i de la rendició de comptes, amb participació ciutadana.





Hem d'impulsar la transparència perquè tingui un efecte real en les institucions, perquè quan els comptes són clares i comprensibles, i s'exposen a informació pública, el perill de fer trampes o practicar el clientelisme polític es redueix. Per a això ens cal mesures dissuasòries de les actuacions corruptes, recolzades en lleis exigents i acompanyades de codis d'ètica i clàusules d'integritat que serveixin de vigilància i de control. Aquestes, a més, tenen una funció preventiva per impedir les portes giratòries, els lobbies, i donen cabuda a les denúncies de la ciutadania desprotegida.





Reclamem una política que doti de mitjans als poders públics, perquè no n'hi ha prou amb tenir lleis si no poden complir-se; una llei és realment poderosa quan té els mitjans i instruments per al seu exercici.





L'enfortiment del control de les institucions per organismes independents s'ha de completar educant amb l'ètica i potenciant el capital humà dels nostres i les nostres joves. Estem compromesos amb la joventut perquè aprengui que és inacceptable evadir impostos i no suport després les retallades socials sense més explicacions. El repte és l'ètica: desenvolupar plans en la formació dels i les joves que dignifiquin el seu valor.





L'eficàcia del bon govern no només s'ha d'afirmar, sinó que s'ha de demostrar, i per a això cal treballar amb el capital humà més jove, com l'experiència que aquest any s'han iniciat en diversos Instituts d'Ensenyament Secundari en la Regió de Múrcia i que conclourà amb un debat a l'Assemblea Regional amb els participants, on es premiaran els millors treballs.





La corrupció és un càncer social, un organisme nociu, i ho hem d'extirpar de la nostra societat; per a això el millor antídot són els valors, dels quals tan mancats estem. Per això, en aquest dia vam demanar voluntaris i voluntàries per a la transparència com el millor camí per eradicar aquesta xacra i treballar junt@s en la reactivació de la societat. Evitem que, tot i que alarmada per aquesta xacra, la societat es quedi petrificada per la por i no emprengui les reformes contra aquest nefast espectacle. Sense transparència no hi ha democràcia, i la corrupció la mata. Estem a temps de salvar-la!









El grup impulsor del projecte de TROBADES PER LA TRANSPARÈNCIA està format per José Molina Molina i María José Campillo Meseguer, Antonio Galiano Martínez, Isidoro Gil Leiva, José Antonio Gómez Hernández, Antonio Hidalgo, María del Carmen López Aniorte, Emilio Martínez Navarro, Diego Peñarrubia , Francisco Manuel Reverte Martínez, Manuel Tovar Arce, Teresa Vicente Giménez