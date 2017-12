Iceta veu "obvi" un altre 155 si el nou Govern incompleix la llei









El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que és "obvi" que l'Estat tornaria a actuar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució en cas que el nou Govern incompleixi la llei, si bé ha destacat que confia que no es produeixi aquest escenari.





Quan es proclami un nou president de la Generalitat, el 155 deixarà de tenir efecte, "però si aquest president s'obstina a la via unilateral i comet il·legalitats, lògicament hi hauria una reacció dels poders de l'Estat per a restituir la legalitat", ha defensat.





Iceta s'ha pronunciat així en roda de premsa a l'agència ACN després de preguntar per l'avís del president Mariano Rajoy que se seguirà complint la llei per molt que des d'ERC es segueixi defensant la via unilateral.





El líder socialista ha explicat que ell mai va voler que s'arribés a aplicar el 155, si bé ha destacat que va ser inevitable per la proclamació de la independència al Parlament.





Encara que no li agrada la seva aplicació, celebra que sigui molt limitada en el temps i per convocar eleccions immediates: "El que ens arriba de com està funcionant és raonable, sent una situació extraordinària".





Ara bé, "és obvi que, si el Govern torna a cometre il·legalitats, l'Estat reaccionarà: tornem al 'Barri Sèsam' de la política, dins-fora, a dalt-a baix, si ensopegues caus, si no ensopegues segueixes recte".





"És de calaix que si un se surt de la llei espanyola, un jutge reclamarà que es torni a la legalitat" perquè fora de la llei només hi ha la justícia, ha destacat.





Iceta no vol "ni imaginar que, després de l'experiència viscuda, hi hagi partits que vulguin seguir exactament el mateix camí", el que no vol dir que hagin de renunciar a la independència, sinó simplement que han de complir la llei.





"Si una cosa ha quedat clara és que la via unilateral no porta a la independència i comporta uns costos excessius", i per això ha arribat el moment de canviar de rumb i avançar cap a la reconciliació des del diàleg, la negociació i el pacte.





NO HI HAURÀ UN ALTRE TRIPARTIT





Preguntat per si veu possible un nou tripartit, ha dit que no té "cap intenció de pactar amb ERC ni la Presidència ni el Govern", i ha descartat qualsevol possibilitat de formar un nou trident d'esquerres.





L'objectiu d'Iceta és guanyar les eleccions i ser el nou president perquè considera que el seu projecte és el que millor pot donar resposta a les angoixes, necessitats i aspiracions dels ciutadans: "Som un partit tradicional i vull honorar la institució que aspiro a representar des de l'exquisit respecte a la resta de forces ".





Segons el parer d'Iceta, ha d'haver "un relleu" al Govern perquè no té sentit prorrogar el full de ruta independentista, però no veu possible que el canvi arribi mitjançant un pacte PSC-CatECP-ERC.





DENÚNCIA PER ATACS HOMÒFOBS





Iceta ha explicat també que posarà en coneixement de la Fiscalia de delictes d'odi els insults homòfobs d'un professor de la Universitat de Barcelona (UB) a través de Twitter dient que el líder socialista és un impostor, ignorant, demagog i "té els esfínters dilatats".





Iceta ha apel·lat a recuperar el respecte per les persones, les idees, les institucions i la llei: "Tot tipus d'agressions i insults els comunicarem a la Fiscalia de delictes d'odi".





Per això, els socialistes també portaran davant el jutge una agressió homòfoba soferta la nit de diumenge a dilluns per joves del partit a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) "al crit de Terra Lliure".