Rivera avisa que els independentistes volen "tornar al caos" amb la via unilateral

Acte de campanya de Cs





El president de Cs, Albert Rivera, ha indicat aquest dilluns que quan ERC afirma que podria apostar per la via unilateral el que està dient és que vol donar "un cop a la democràcia", com creu que ja es va fer en declarar la independència de Catalunya, i "tornar al caos".





"Són eufemismes que s'han inventat ells. La via unilateral és un cop a la democràcia, és trencar les lleis, l'Estatut, el Parlament i la Constitució", ha declarat en una entrevista a Telecinco.





"Si guanyen els separatistes, tornaran a incidir en la ruptura, tornaran a provocar que marxin empreses, tornarem al caos", ha afegit.





Així ha reaccionat Rivera a les declaracions que han fet aquest cap de setmana la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i el portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, que també forma part de les llistes del partit republicà per a les eleccions catalanes del proper 21 de desembre.





El líder de Cs ha demanat a tots els catalans "farts, cansats i preocupats" pel procés independentista que donin un vot de confiança a la candidata taronja a la Presidència de la Generalitat, Inés Arrimadas, garantint-los les seves paperetes serviran per aturar el procés sobiranista .

En canvi, "el PSC no ha dit encara què vol fer" quan calgui pactar després del 21D, i pel que fa a CatECP, "si d'ells depèn, continuarà el procés", ha agregat, expressant la seva esperança que aquests últims obtinguin un escàs suport a les urnes després negar-se a permetre una eventual investidura d'Arrimadas.





"És bo que els catalans sàpiguen que (el candidat dels 'comuns') Xavier Domènech donarà suport a (el candidat d'ERC) Oriol Junqueras i la independència, almenys és un gest d'honradesa", ha comentat.





NEGOCIAR SENSE VETOS





Segons ha manifestat, Arrimadas estarà disposada després de les eleccions a "sumar amb tots els que diguin que respecten les lleis", no només amb els constitucionalistes, per formar un Govern transversal i "excepcional" en el qual podria estar també el candidat del PSC, Miquel Iceta.





Però per a això veu necessari "no posar cap veto" i negociar amb "un full en blanc", i ha assegurat que Cs serà "generós".





No obstant això, ha insistit que si la seva és la força més votada, haurà de ser la que encapçali aquest Govern, perquè la voluntat dels catalans a les urnes "no es pot menysprear".