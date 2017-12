Domènech rebutja pactes amb ERC per la unilateralitat i amb PSC per donar suport al PP

Domènech rebutja pactes amb ERC i PP









El candidat de CatECP a les eleccions del 21 de desembre, Xavier Domènech, ha assegurat aquest dilluns que no té intenció de pactar amb ERC, si insisteix a defensar la via unilateral, ni amb el PSC, "que pacta amb el PP".





Ho ha dit en l'esmorzar-col·loqui del Fòrum Primera Plana d''El Periódico' després de preguntar per les seves preferències per pactar, i ha contestat que no pactarà amb aquestes dues formacions si no compleixen aquestes premisses, encara que són les úniques a les que ha donat una possibilitat.





Se li ha demanat que puntuarà de 0 a 10 les possibilitats d'un acord amb el candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, i amb la candidata de Cs, Inés Arrimadas, i el dirigent dels 'comuns' els ha atorgat un 0.





No obstant això, en ser preguntat per la possibilitat de pactar amb els socialistes i amb els republicans, ha posat aquestes condicions, però també els donaria un 0 si insistien en la unilateralitat o en arribar a acords amb els populars, respectivament.





Domènech ha començat la seva qualificació dient que la seva aposta prioritària és aconseguir suports suficients perquè governi la seva candidatura, i s'ha compromès a ser la solució.





Ha criticat els canvis d'argument que han patit les forces independentistes que van defensar la unilateralitat abans de l'aplicació del 155, la bilateralitat després, i que ara tornen a la unilateralitat "perquè es miren de reüll" a les enquestes electorals.





Ha assegurat que els 'comuns' estan en contra que hi hagi uns dirigents sobiranistes a la presó o que altres estiguin a Bèlgica, i ha promès treballar perquè el president cessat pugui recollir la seva acta de diputat, però avisa: "Puigdemont no pot tornar a ser president".





Considera que la candidatura de Carles Puigdemont és la coalició entre el PDeCAT i l'extinta CDC, i que el seu full de ruta s'ha demostrat "fracassat", pel que ha demanat no tornar a jugar a la ruleta russa, ha dit.





SENSE ACORD PER REFORMAR LA CONSTITUCIÓ





També ha dit que hi ha un bloc constitucionalista que els pressiona per arribar a un acord postelectoral, i els adverteix que la seva proposta portaria al mateix bloqueig que la del bloc independentista perquè "no té ni un mínim acord, ni tan sols per reformar la Constitució".





"No els uneix res. No els uneix la política social, no els uneix la proposta econòmica... Què els uneix? El 'no', i això no soluciona res, no construeix res i ens porta al bloqueig", ha dit sobre PP, Cs i PSC.





Per això ha assegurat que es necessita transitar cap a un Govern en positiu, implicant els agents socials de Catalunya, buscant un nou pacte a Catalunya que els 'comuns' es comprometen a encapçalar i en el qual no deixaran fora ni a les forces amb les que no governarien.