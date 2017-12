Junqueras demana al Suprem que l'excarceri per l'efecte de vots en el 21D

Junqueras demana al Suprem que li excarceri









La defensa de l'ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha sol·licitat a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem (TS) que l'excarceri per poder participar en els actes de la campanya electoral del proper 21 de desembre i al·lega, entre altres arguments, que la seva permanència a la presó "està ja tenint efectes molt rellevants en la conformació lliure de la voluntat popular a través de les eleccions".





La defensa indica que Junqueras "té dret a participar dels actes de campanya ia exercir la representació política dels ciutadans si resultés escollit, com a diputat o com a president del Govern".





Aquests són alguns dels arguments assenyalats en el recurs presentat contra la decisió que el passat 4 de desembre va adoptar el magistrat Pablo Llarena de mantenir la presó preventiva de Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en entendre que tot i no haver risc que es fuguin persisteix en ells el de reiteració delictiva.





La defensa exposa igualment les dificultats que comporta l'articulació d'una tasca defensiva en situació de presó provisional, "allunyat centenars de quilòmetres del seu lletrat" i amb les dificultats de treball "en les condicions en què les comunicacions penitenciàries es desenvolupen".





En un escrit de 26 pàgines, la defensa de Junqueras demana a la sala d'apel·lacions de l'Alt Tribunal que celebri una vista amb assistència del propi Junqueras per poder exposar els seus arguments i sol·licita que es remeti a aquest òrgan determinada documentació com les actuacions que van suposar la seva presó i la de la resta de exconsellers per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, l'ordre de detenció de la presdidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres membres de la Mesa del Parlament de Catalunya dictat per Llarena el passat 9 de novembre i l'acte de declaració de l'expresident del passat 1 de desembre davant l'esmentat instructor.





L'escrit fa esment al vot particular en el qual el magistrat de l'Audiència Nacional José Ricardo de Prada s'oposava al manteniment a la presó dels líders de ANC i Òmnium aquest assenyalava que ni per la gravetat dels fets ni per les circumstàncies personals i comportament processal dels investigats s'havia de mantenir aquesta mesura, que considerava "innecessària, inidónea i desproporcionada".





Al·ludeix també a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i del Tribunal Constitucional (TC), que abunda en que els investigats han de tenir l'oportunitat d'organitzar la seva defensa de forma apropiada i sense restriccions, el que és difícil a la presó a judici d'aquesta part.





EL DIA A DIA DE JUNQUERAS A LA PRESÓ





Junqueras es troba reclòs a la presó d'Estremera des del passat 2 de novembre. La seva vida transcorre en una cel·la de 12 metres quadrats en un mòdul dels considerats 'tous' per la seva escassa conflictivitat i disposa de moltes hores per realitzar activitats des que s'aixeca a les vuit del matí fins que ha de tornar a la cel després de la sopar, que se serveix a les vuit del vespre.





El líder d'ERC i candidat a la presidència de la Generalitat es troba integrat en la rutina habitual de la presó i per a emprar part del seu temps lliure realitza activitat física i també intellectual. Segons les fonts consultades, dedica part del dia a jugar a bàsquet i també a llegir. De fet, a Estremera els presos compten amb una biblioteca.





A més, s'ha apuntat a un dels cursos d'idiomes que s'imparteixen a la presó i també s'aplica a respondre a l'abundant correspondència que rep. Les mateixes fonts expliquen que li envien a la presó més de cent cartes diàries.





El centre penitenciari d'Estremera és un dels més moderns a Europa. La rutina comença a les 08.00 hores. Després del lavabo i l'esmorzar, comencen diferents activitats lúdiques i d'esplai, amb accés a classes de spinning i altres esports en el poliesportiu, biblioteca, activitats culturals, cursos d'idiomes, participació en la pròpia vida i gestió del mòdul.





A les 14.00 hores es serveix el menjar. Després de dinar i reposar, al voltant de les 16.30 hores els interns surten al pati, on poden gaudir de caminades a l'aire lliure, fer esport i comunicar-se amb la resta de presos, franja que es perllonga durant diverses hores. El sopar se serveix a les 20.00 hores, després de la qual els interns tornen a la seva cel·la.