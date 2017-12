Rovira replica a Rajoy que si no vol via unilateral, que "no s'aixequi de la taula de negociació"

Marta Rovira visita les instal·lacions de Leitat Technological Center









La número dos d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha replicat al president del Govern central, Mariano Rajoy, que, si no vol que el sobiranisme apliqui la via unilateral a la independència, accepti entaular una "negociació" amb la Generalitat després de les eleccions del 21 de desembre.





Ho ha dit en un acte de campanya d'ERC després de visitar les instal·lacions de Leitat Technological Center a Terrassa, on ha exposat: "Al senyor Rajoy només dir-li una cosa. Si no vol que hi hagi la via unilateral, el que ha de fer és no aixecar-se de la taula de negociació ".





Rovira s'expressa així després que en un míting a Badalona aquest diumenge els republicans defensessin reprendre la unilateralitat si el Govern central rebutjava negociar, el que ha estat respost aquest dilluns pel mateix president del Govern central: "A Espanya la llei es compleix i així seguirà sent ".