Empleats d'Iberia de l'Aeroport de Barcelona convoquen una vaga entre el 21 i 24 de desembre

Per "falta de diàleg".





El comitè d'empresa d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona ha convocat una vaga parcial per als dies 21, 22, 23 i 24 de desembre per la "falta de diàleg" de la direcció de la companyia davant una sobrecàrrega de treball de la plantilla, segons ha informat UGT, sindicat majoritari.





El sindicat ha afirmat que els treballadors d'Iberia a Barcelona estan esperant un pla industrial que contempli la contractació necessària per a solucionar la sobrecàrrega de treball, i ha assegurat que l'empresa deu més de 7.000 hores de descans a la plantilla en devolució de dies, que no es poden realitzar per falta de personal.





El comitè d'empresa ha decidit convocar aturades intermitents de quatre hores en diferents franges horàries durant els quatre dies de vaga, "amb la intenció de convèncer la direcció d'Iberia de la necessitat de seure a negociar".





Iberia compta amb una plantilla de més de 2.000 treballadors directes a l'Aeroport del Prat, que realitzen el procés de serveis de terra i manteniment aeronàutic.





Segons UGT, "la vaga no és l'objectiu, sinó l'últim recurs" per intentar forçar la direcció a negociar.