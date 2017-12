Denúncia a l'alcalde de Sabadell per cedir col·legis públics l'1-O

Ho ha denunciat un particular.





El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha obert diligències prèvies arran de la denúncia d'un particular, interposada el passat 24 de novembre, contra l'alcalde de la ciutat, Maties Serracant, per la cessió de col·legis públics en el marc de la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre.





Fonts judicials han indicat que se l'acusa presumptament de desobediència i que les diligències prèvies consisteixen en conèixer si l'Ajuntament o la Generalitat tenen competències sobre els centres escolars i "en particular, qui les té per ordenar la seva obertura o tancament, tant dins com fora de l'horari lectiu ".





Així mateix s'ha reclamat al consistori que confirmi si va rebre la notificació del Tribunal Constitucional, en la qual s'especificava la prohibició de l'1-O, i també a la Delegació del Govern a Catalunya per informar a l'administració local.





No obstant això, les mateixes fonts han remarcat que no hi ha petició perquè l'alcalde de la ciutat declari davant la justícia.





INCRÈDUL





Serracant ha admès a comunicat estar "incrèdul" davant aquesta denúncia per una persona resident a Múrcia, ha detallat, garantint el seu compromís de fer efectiu el dret d'autodeterminació.





Ha subratllat que cap denúncia alterarà el dia a dia de l'exercici de l'alcaldia i ha afirmat que el jutge no li ha atorgat la condició de investigat.