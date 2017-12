Oumuamua, l'asteroide interestel·lar

Oumuamua. Aquest nom tan estrany és el que té el primer asteroide interestel·lar observat des de la Terra. Al principi es pensava que era un cometa, però després de descartar l'activitat cometària s'ha conclòs que es tracta d'un asteroide d'altres estrelles.





Observacions dutes a terme amb el VLT (Very Large Telescope) d'ESO, a Xile, i amb altres observatoris del món, mostren que aquest objecte ha viatjat per l'espai durant milions d'anys abans de la seva trobada amb la nostra estrella.





El 19 d'octubre de 2017, el telescopi Pan-StarSs 1 a Hawaii va observar un punt de llum en moviment al cel. Al principi semblava un asteroide o un cometa de ràpid moviment típic, però noves observacions en els següents dies va fer possible calcular amb precisió l'òrbita i el seu aspecte. Els càlculs han demostrat que aquest cos celeste ve des de l'espai interestel·lar.









La forma és bastant rara, com heu vist en l'animació anterior. A diferència dels objectes que solen trobar-se en el nostre Sistema Solar aquest curiós objecte vingut d'altres estrelles sembla ser metàl·lic o rocós, d'un diàmetre d'uns 160 m, de forma molt allargada i d'un color vermell fosc.





Encara que originalment classificat com un cometa, observacions en ESO i altres llocs no han trobat cap senyal d'activitat cometària després del pas prop del Sol al setembre de 2017. Va ser reclassificat com un asteroide interestel·lar i de nom tècnic 1I / 2017 O1 (Oumuamua). Imatge: ESO





El Minor Planet Center va ser el que va anunciar el descobriment d'aquest primer asteroide interestel·lar, 1I / 2017 O1, descobert pel projecte PanSTARRS.





Les imatges de dalt van ser capturades des de l'observatori de Tenagra. L'asteroide interestel·lar és el punt de llum que es mou en el centre del marc. Les imatges van ser obtingudes i mesures per Michael Schwartz i Paulo Holvorcem i l'astrometria va ser realitzada pel Minor Planet Center.





L'òrbita de Oumuamua és hiperbòlica, pel que no és tancada, amb el que ha de provenir segons els últims càlculs d'alguna estrella de la galàxia, concretament en direcció a l'estrella Vega.





Aquest objecte va ingressar al sistema solar movent-se a 26 km per segon. A aquesta velocitat, en 10 milions d'anys travessaria 8.200.000.000.000.000 km, és a dir més de 850 anys llum. Quan es va detectar per primera vegada el 18 d'octubre de 2017 tenia molt baix brillantor, magnitud 20, després de passar a 37.600.000 km del Sol el 9 de setembre i que passés sense cap problema.





Ara l'asteroide es dirigeix cap als confins del sistema solar, per no tornar a veure-ho mai més.









Aquest article va ser publicat originalment en Universo Blog.