Les imatges olímpiques de Raymond Depardon per la llibertat de premsa

'100 Fotos per la Llibertat de Premsa'.





Les imatges olímpiques del fotògraf francès Raymond Depardon protagonitzen el nou àlbum de '100 Fotos per la Llibertat de Premsa' de Reporters Sense Fronteres (RSF), a la venda en gairebé un miler de llibreries de tot Espanya a d'9,90 euros.





Així ho ha donat a conèixer l'organització, que ha indicat que, "des de la seva (re) creació, els Jocs Olímpics són una celebració de l'esport i un mirall de la geopolítica".





"Aquest espectacular matrimoni és el que ensenya l'àlbum inèdit d'imatges 'olímpiques' de Raymond Depardon", ha postil·lat.





En aquest sentit, RSF ha assenyalat que Raymond Depardon és un fotògraf "empàtic que tracta amb la mateixa passió que és ordinari i l'excepcional".





"A Tòquio el 1964, a Grenoble el 1970 o a Mont-real, el 1976, Depardon captura l'alegria i l'esforç en les pistes, en les catifes vermelles o en les piscines, així com el suspens o el goig a les grades", ha relatat RSF.





Raymond Depardon / Magnum Fotos





Així mateix, ha destacat que, "avivada al llarg del segle XX pels totalitarismes i les guerres", la difusió d'informacions falsificades o manipulades per influir en les societats i les persones, adquireix en l'actualitat noves formes.





"Abans d'una gran carrera o d'una gran competició, no menjava, no bevia i no parlava. Per al campió, és un any de preparació per a una victòria. Per a mi, era mitja jornada d'espera per fer una foto", diu Raymond Depardon.