Arrimadas s'erigeix ​​com a alternativa per liquidar l'Procés i el 155

Opta per respectar la legalitat.





La candidata de Ciutadans a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, ha assegurat que votar el seu partit suposaria acabar amb el procés independentista i també amb la "necessitat d'aplicar el 155".





Així, Arrimadas sosté que possibilitaria un Govern respectuós amb tots els catalans, la legalitat i les resolucions judicials.





"Volem acabar amb el procés i amb l'aplicació del 155" i l'única via és votar a partits que respecten la legalitat i aposten pel diàleg, ha declarat la candidata del partit taronja.





Preguntada per les crítiques del PP a Cs per falta d'experiència governant, Arrimadas li ha replicat que "l'única experiència de govern que ha tingut el PP a Catalunya" ha estat pactar amb governs de Jordi Pujol des de fora de l'executiu.





Ha defensat que Cs té molta experiència en treballar fora de la política, cosa que altres candidats no poden dir, segons ella, i ha demanat "deixar de banda les crítiques buides" i explicar que els partits no independentistes es deixaran la pell per governar per tots els catalans.





Ha dit que Cs intentarà tenir el suport de tots els constitucionalistes, i, preguntada per si es plantejaria governar amb el candidat del PP, Xavier García Albiol, com a vicepresident, ha rebutjat "repartir cadires que encara no existeixen", tot i que tendirà la mà a tots els que vulguin acabar amb el procés.





"Estem sent moltíssim més respectuosos nosaltres amb partits com el socialista o el popular que al revés", ha asseverat, i ha afegit que els adversaris de Cs són la fugida d'empreses, l'augment de l'atur i el descens d'inversions.





DECISIONS JUDICIALS





Sobre la petició al Tribunal Suprem del candidat d'ERC, Oriol Junqueras, de sortir de la presó, Arrimadas ha descartat valorar les estratègies de defensa, i ha garantit que Cs respectarà les decisions judicials siguin quines siguin.





Però ha criticat que dirigents independentistes "diuen una cosa en els tribunals i una altra en els mítings", i s'ha referit a la presidenta del Parlament i número 4 d'ERC, Carme Forcadell, que va intervenir en un míting diumenge, just un mes després de passar una nit a la presó.





Per Arrimadas, cal superar "aquest bucle i aquesta farsa de dir una cosa davant els jutges i altra cosa en els mítings", i espera que l'únic dubte de la investidura siguin els suports que ella reuneixi per ser presidenta, i no si es investeix el candidat d'ERC, Oriol Junqueras -en la presó- o al candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, a Bèlgica.