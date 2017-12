Turull, acusat de prevaricació per pressupostar 2,2 milions d'euros per al vot exterior de l'1-O

El contracte no es va desenvolupar.





La Guàrdia Civil apunta possibles delictes de prevaricació i desobediència que podrien haver estat comesos per l'exconseller de Presidència Jordi Turull i altres membres del seu equip en relació amb una campanya per fomentar la participació en el referèndum de l'1-O dels catalans residents fora de Espanya mitjançant la seva inscripció en un registre.





La campanya es va pressupostar en 2,29 milions d'euros i es va adjudicar a Focus Media sota el lema "Civisme", si bé l'empresa triada finalment es va fer enrere i el contracte no es va desenvolupar.





ANUNCIS A TV3





Això no obstant, sí que es van inserir anuncis en els diaris amb l'eslògan "Sí o no?" i es van emetre anuncis a TV3 en relació amb el referèndum amb un cost de més de mig milió d'euros, segons conclou l'Institut Armat.





Aquestes dades obren en les conclusions d'un informe que la Guàrdia Civil ha entregat al jutge d'Instrucció número 13 de Barcelona José Antonio Ramírez Sunyer.





Els documents assenyalen que la campanya de registre de catalans a l'exterior es va crear "amb el clar propòsit de difondre un missatge estretament relacionat amb el referèndum de l'1-O" que havia estat expressament prohibit pel Tribunal Constitucional.





RESIDENTS A L'EXTERIOR





Per votar calia estar inscrit -així s'assenyalava en l'article 17 de Decret de normes complementàries per a la celebració del Referèndum aprovat pel Parlament de Catalunya -, de manera que segons la Guàrdia Civil es buscava promoure la inscripció dels catalans residents a l' exterior.





La proposta va partir de la Direcció General de Difusió i en ella van treballar el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de Presidència, Antoni Molins i el director general d'aquest departament, Jaume Mestre, que ha estat cessat en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Es van inserir anuncis en diaris amb l'eslògan 'Si o no?' sobre un mapa de Catalunya per promoure la inscripció en un registre que van tenir un cost de 224.835,25 euros.





D'altra banda a càrrec del pressupost del contracte programa que la Generalitat té amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es van emetre dos anuncis a TV3 -un en què sí apareixia la paraula referèndum i un altre sense aquesta paraula i les instruccions per votar - que van costar 277.804,36 euros.





Aquestes emissions van ser autoritzades pel departament de Presidència que dirigia Turull, apunta la Guàrdia Civil sobre aquesta campanya en particular.





IRREGULARITAT





La tramitació d'aquests anuncis, pel caràcter d'urgència, van començar el passat 24 d'agost "sabent que constituïa una clara resolució injusta", un aspecte que, a més, va ser advertit per la Subdirecció General de Règim Econòmic i de Contractació.





La campanya es va adjudicar a Focus Media, activant un antic contracte marc, definint aquesta campanya com 'Civisme'.





L'empresa finalment va renunciar a desenvolupar-la tal com va declarar un dels seus responsables al jutge Ramírez Sunyer, assegurant que el missatge que es difonia "no es corresponia amb la campanya de civisme i això podria ser perjudicial per als interessos de la companyia, ja que semblava estar vinculada al referèndum de l'1-O ".