Dastis repta Puigdemont a tornar a Espanya per fer campanya i assumir les conseqüències

Si vol prendre possessió del seu escó.





El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha instat l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "anar a Catalunya" si vol fer campanya i implicar amb les conseqüències de les seves accions.





"Nosaltres creiem que el que ha de fer el senyor Puigdemont, ja que s'ha presentat a les eleccions catalanes, és anar a Catalunya si vol fer campanya i després prendre possessió del seu escó i afrontar les conseqüències de les seves accions", ha defensat.





En ser preguntat si això significaria que hauria de fer campanya des de la presó si torna a Espanya, Dastis s'ha limitat a dir que en aquest cas hauria de fer campanya "de la millor manera que pugui".





Respecte a si la diplomàcia espanyola està fent gestions després que el Tribunal Suprem hagi decidit retirar l'ordre de detenció europea contra Puigdemont, el cap de la diplomàcia espanyola ha assegurat que el Govern avalua "totes les possibilitats" però ha rebutjat donar més pistes.

"Nosaltres estem avaluant totes les possibilitats però no és el moment ara de prendre cap determinació", ha esgrimit.





També ha avançat que el Govern demanarà explicacions a les autoritats i la policia belga per les imatges d'algunes banderes estelades penjades en cotxes de la Policia belga durant la manifestació del passat 7 de desembre a Brussel·les.





Una manifestació convocada per Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, una cosa que segons la seva opinió no és "molt presentable" i si més no "és pintoresc".





"Anem a preguntar, a les autoritats belgues, a la Policia belga", ha assegurat el ministre, després de ser preguntat si demanaran explicacions per aquest incident, tal com ha reclamat el portaveu del PP a l'Eurocambra, Esteban González Pons, que a més va qüestionar les xifres de participació en la manifestació de la policia belga, que van passar de 10.000 a 45.000 a escassos minuts.