Metges denuncien que l'Atenció Primària està "agonitzant" i demanen augmentar la plantilla

Al Congrés dels Diputats.





L'Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha alertat al Congrés dels Diputats que l'Atenció Primària a la sanitat pública està "agonitzant" i urgeix a totes les comunitats autònomes a incrementar els seus pressupostos per augmentar les plantilles dels centres de salut.





"La veu d'alarma ha sonat ja en massa ocasions advertint del risc de deteriorament del model d'Atenció Primària a Espanya", ha destacat Josep Fumadó, representant nacional de Metges d'Atenció Primària Rural en el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya ( CGCOM).





PRESSUPOSTOS SANITARIS





Aquest dirigent ha recordat que l'Atenció Primària ha perdut pes progressivament dins dels pressupostos sanitaris de les comunitats i el 2015 representaven un 14,2 per cent a nivell nacional, per sota del 62,4 per cent de l'atenció hospitalària o del 16, 1 per cent del destinat a farmàcia.





Una situació que afavoreix que el 38,8 per cent dels metges de família tingui contingents d'entre 1.501 i 2.000 pacients assignats, amb una mitjana d'entre 34 i 44 consultes diària, ha denunciat.





Per això, reclama un avanç del 0,1 per cent sobre el PIB en el pressupost sanitari públic entre els anys 2017 i 2025 i, dins d'aquest, del 0,6 per cent anual en la participació d'Atenció Primària, amb l'objectiu de arribar a un 19,6 per cent del pressupost per a l'any 2025.





"La solució passa pel pressupost, i si fa anys reivindicàvem el 25 per cent, per què no podem demanar un 20 per cent, per una qüestió d'equitat", ha assenyalat.





MÉS PRESSUPOST





De fet, aquest dirigent ha apuntat que hauria de ser "d'obligat compliment" que totes les comunitats autònomes dediquessin aquesta mateixa partida a l'Atenció Primària per tal d'impedir que hi hagi desigualtats territorials com actualment.





"El ciutadà i nosaltres volem equitat, el veiem lògic", ha apuntat.





Així mateix, ha recordat que per aconseguir que les quotes màximes dels metges de família no superin els 1.450 ciutadans haurien d'ampliar-la plantilles en 2.202 professionals, el que suposaria un cost d'uns 100 milions d'euros que, però, "repercutiria en menys ingressos hospitalatios i derivacions a urgències ".





"Es pot fer de tot, però fan falta diners. Això està claríssim", ha destacat aquest dirigent de l'OMC, que també ha reclamat un model retributiu específic que, entre altres qüestions, deixi lliure d'IRPF del que guanyen a través de les guàrdies, ja que "són obligatòries però es penalitza el sou de més que s'obté".





De fet, Fumadó lamenta que els titulats en Medicina que es presenten a l'examen MIR no tinguin l'especialitat d'Atenció Primària entre les seves prioritats.





"Els residents trien medicina de família a partir del nombre 5000, i ho fan perquè no tenen cap altra opció, perquè veuen les males condicions que hi ha", ha denunciat.





ADAPTAR ELS RECURSOS





El dirigent ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris ja que, com ha destacat el diputat popular Benvingut de dalt, "on hi ha mala cobertura o no es veuen tots els canals de televisió, si arriba un metge d'Atenció Primària" .





"El sistema ha de posar en valor l'Atenció Primària, per aconseguir una atenció integral i integrada al llarg del temps, una gestió adequada a tots els nivells, adaptant els recursos a situació canviant de la població", ha denunciat.





FINANÇAMENT AUTONÒMIC





Per la seva banda, la diputada socialista Miriam Alconchel, ha admès una mala planificació a l'hora d'organitzar plantilles i reclama una major incentivació de l'especialitat, així com que el nou model de finançament autonòmic tingui també en compte les necessitats reals en aquest àmbit.





El portaveu de Ciutadans, Francisco Igea, s'ha mostrat a favor de "revertir el hospitalocentrismo" pel qual han apostat els governs autonòmics en els últims anys i ha reclamat fer un mapa de necessitats per saber si calen pediatres en Atenció Primària.