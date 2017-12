El boicot contra els productes catalans arriba al Congrés

Iniciativa aprovada pel Senat.





El PP porta al Ple del Congrés d'aquest dimarts una proposició no de llei per protegir els productes fabricats per empreses catalanes davant de possibles boicots.





Una iniciativa que ja va ser aprovada pel Senat fa dues setmanes amb el suport del PSOE i Cs, i que els populars tornen a plantejar en vigílies de les festes nadalenques.





Els populars van intentar que aquesta iniciativa es debatés el passat 28 de novembre, però el PSOE la va bloquejar al·legant que no s'havia registrat dins el termini preceptiu.





Així les coses, el debat tindrà lloc en plena campanya de les eleccions catalanes i just dues setmanes després de la aprovés el Senat.





El portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, defensa que els productes catalans són "una part essencial" dels productes 'Marca Espanya' i que, com a tal, "cal defensar-los i encoratjar-ne el consum normal, com s'ha fet sempre".





LLAÇOS DE CONFIANÇA





D'aquí la presentació d'una proposta que pretén "restaurar els llaços de confiança" entre catalans i també dels catalans amb la resta d'espanyols.





I és que, segons Hernando, l'independentisme ha actuat "com un terrible virus" que ha servei per "fomentar la confrontació, estimular l'odi i afavorir els pitjors instints, que són els que provoquen la ruptura de famílies i de la convivència".





AFECTA AL CREIXEMENT D'ESPANYA





Precisament, en la proposició no de llei s'insta al Congrés a reconèixer que "l'actitud irresponsable dels partits independentistes ha perjudicat la situació econòmica i social a Catalunya que està afectant el creixement i l'ocupació a Catalunya i, indirectament, a la resta de Espanya ".





Segons argumenta el PP, abans del referèndum il·legal de l'1 d'octubre, Catalunya liderava el creixement econòmic de les comunitats i creava més ocupació que la mitjana nacional.





Ara, amb "la incertesa" provocada pels independentistes "està deteriorant l'entorn econòmic català i entorpint la recuperació", sostenen els populars.





"A més d'aquest dany directe, el secessionisme, en utilitzar arguments basats en el menyspreu o l'odi a la resta d'Espanya, està generant altres danys col·laterals: les empreses catalanes, tant si han canviat el seu domicili com si no, semblen estar patint un boicot comercial a la resta del país per part d'alguns consumidors ", afegeix la iniciativa.





MARCA ESPANYA





Així les coses, el PP crida a "donar suport tots els productes 'Marca Espanya', inclosos per això els catalans, sense que s'exerceixi cap discriminació, ni cap tipus de boicot cap a ells".





Segons la seva opinió, "ha de rebutjar-se qualsevol pràctica de boicot als productes produïts a Catalunya com a forma d'expressar un rebuig al secessionisme", ja que "aquesta pràctica comporta la mateixa divisió que l'independentisme i ens allunya d'aquest projecte comú que és Espanya" .





"Les finances catalanes no es sostindrien sense el suport de la resta de la Nació. Els ciutadans catalans, en la seva gran majoria de bona fe, no es mereixen carregar amb les conseqüències de la irresponsabilitat d'uns pocs", afegeix.