Iceta es postula per resoldre 30 de les 46 demandes d'Puigdemont

Exclou el referèndum sobre la independència.





El candidat del PSC a les eleccions del 21 de desembre, Miquel Iceta, s'ha ofert a resoldre fins a 30 de les 46 demandes que el president cessat Carles Puigdemont li va traslladar al principi de la passada legislatura al president Mariano Rajoy.





Ho ha fet en un míting al Centre Internacional de Negocis de Badalona (BCIN) en el qual també ha participat l'exministre socialista Ángel Gabilondo; l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon; el candidat socialista Raúl Moreno, i el líder a Badalona, Àlex Pastor.





Puigdemont va traslladar 46 demandes Rajoy i Iceta s'ha ofert a resoldre en un any "25 o 30 de les 45": exclou la demanda 46 del llavors president català, que era la d'un referèndum d'independència.





PARLAR DE L'ESTATUT





"Anem a veure una per una, a parlar de l 'Estatut t, de recuperar coses que es van perdre a través de lleis orgàniques" i d'abordar com més aviat la millora del finançament a través del principi de l'ordinalitat.





També s'ha compromès a "fer ja el Corredor Mediterrani i que en dos o tres anys es pugui parlar d'altres temes com el servei de Rodalies".









Per aconseguir aquests avenços, Iceta considera que "els més extremistes s'han de moderar i donar protagonisme als que busquen un espai central de consens", com és el cas del PSC.





"No ens trobaran confrontant ni dividint. O això ho arreglem entre tots o no s'arregla", ha clamat, i s'ha compromès a treballar des del consens i el respecte per a tots i amb tots.





RACÓ DE PENSAR





Mentre només es parla del procés sobiranista, ha afegit, "han pujat les despeses per als ciutadans i els sous no ho han fet", el que ha provocat desigualtat social i sofriment en les famílies.





Per tot això, "els que han governat aquests dos anys no mereixen seguir governant i han d'anar al racó de pensar", tenint en compte que han fet molt de mal als ciutadans i les institucions, i no han aconseguit el que prometien.





"Quantes més empreses volen que es vagin fins a acceptar que s'han equivocat?", S'ha preguntat, i s'ha compromès a treballar perquè tornin i perquè el Govern deixi de ballar al so de la CUP com considera que ha passat fins ara.





I s'ha compromès a "recuperar el respecte i la reconciliació", a superar les etapes de blocs irreconciliables ia emprendre un camí des de la concòrdia i la màxima unitat.





"Junts arribarem més lluny ia més gent", ha defensat, i ha demanat als ciutadans que confiïn en ell per aconseguir-ho com a pròxim president de la Generalitat.





VALORS





Iceta no vol "la revenja, sinó demostrar que hi ha valors per sobre d'alguns partidismes i sectarismes", i defensar que la convivència és un valor suprem.