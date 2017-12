Domènech, obert al pacte per desbloquejar la situació a Catalunya

Demana desbloquejar la situació.





El candidat de CatECP a la Presidència de la Generalitat, Xavier Domènech, ha cridat aquest divendres a aconseguir un gran acord després de l'eleccions que "permeti canviar Catalunya per canviar també Espanya".





Ho ha dit en un míting al Centre Cívic Bonavista de Tarragona en què han participat el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i les número 1 i 2 per Tarragona, Yolanda López i Maria Vilà, acompanyats per mig miler de persones.





Ha tornat a demanar desbloquejar la situació a Catalunya superant la política de blocs: "Som forts quan construïm consensos. Aquesta construcció de la transformació de Catalunya ha de ser el pròleg de la construcció d'Espanya".





Ha imaginat un Executiu català que governi per a tot Catalunya "i no només per una banda, que no deixi ningú enrere", i s'ha erigit com l'únic capaç d'aconseguir-davant els partits que considera que busquen la confrontació.





Així ha cridat a que donin suport als 'comuns' el milió de vots que les enquestes afirmen que acudiran a les urnes però que encara no han decidit la seva opció de vot.





"La majoria vol un Govern que no només sigui per una part, sinó que sigui de tots. Que trenqui els blocs per aconseguir solucions, que tingui clar que aquest país és la seva gent. Un Govern per i per al poble, que posi a la gent al centre ", ha conclòs.