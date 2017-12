Artur Mas i Raül Romeva pressionaven perquè es produís la RUI encara que es fes el ridícul

El president C.Puigdemont davant del Parlament aquest dimarts





L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont va advertir nouvingut al càrrec el febrer del 2016 que perquè l'anomenat 'Procés' sobiranista fora recolzat per la comunitat internacional era necessari que expliqués, almenys, amb el suport del 50 per cent de els catalans, ja que en cas contrari "no seria entès", mentre que el seu antecessor en el càrrec Artur Mas demanava apostar per la ruptura.



Així es desprèn de les anotacions trobades en l'agenda del 'Procés' i que inclou reflexions efectuades per Puigdemont tot just un mes després d'accedir a la presidència de la Generalitat. "A nivell internacional ens demanen un 50% i fer passos que ens semblin definitius, sense el 50% no serà entès", va dir.



A la reunió mantinguda per traçar el full de ruta de la deriva independentista van participar, l'expresident català Artur Mas, els exconsellers Neus Munté, Raül Romeva i Jordi Turull, l'exsecretari del Govern Joan Vidal, la secretària general d'ERC, Marta Rovira i el exsecretari general del Departament de Vicepresidència Josep Maria Jové, aquest últim l'amanuense i propietari de l'agenda confiscada per la Guàrdia Civil en el registre al seu domicili i que ara obra en el sumari de la causa.



Els interlocutors van repassar els passos a seguir i les fases de desconnexió en la trobada que va tenir lloc el 23 de febrer de 2016. En aquest Artur Mas ha reconegut que "tenir-ho tot preparat" era "impossible", d'aquí la importància de la ruptura. "Quan passarà? Quan estigui tot preparat o ho sembli?", Li va replicar en resposta Oriol Junqueras.



El líder d'ERC ha dit també que comptaven amb el suport de la meitat de la població catalana i que podrien ampliar la base en el camp social, perquè aquí eren molt "potents". A més va dir que un referèndum unilateral (no pactat) no tenia sentit i que ja ho havien fet, en referència a la consulta independentista del 9-N de 2014.



"L'RUI ÉS INÚTIL, FAREM EL RIDÍCUL"



L'exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva va exposar sobre això que només els escoltarien a l'estranger si anaven "seriosament fins al final", i que aquest era el camí perquè des de fora pressionessin a Espanya de cara al fet que acceptés una consulta pactada sobre la independència de Catalunya.



La mateixa agenda posa de manifest que en el full de ruta no s'incloïa inicialment la celebració d'un Referèndum Unilateral Pactat (al qual es referien com RUI), a causa de la dificultat que suposava organitzar-lo i al mal lloc en el qual els podia deixar.



"La RUI és inútil i farem el ridícul", va dir Joan Vidal al juny de l'any passat davant el temor que votés menys gent del que va fer en la consulta de 2014, impulsada pel llavors president català Artur Mas. El mateix Vidal va apuntar que el nou marc català no seria fàcil i que tot i ser una via contradictòria, era l'única possible.