Mocadorada al RCDE Stadium després de la derrota davant el Girona

Els jugadors del Girona celebren el gol





El Girona ha aconseguit una important victòria aquest dilluns al derbi català davant l'Espanyol, a domicili, per 0-1 amb un gol de David Timor just abans del descans.





La victòria és una mostra més del nivell de competitivitat que té l'equip gironí, que acaba d'ascendir i que marxa en mitja taula. No obstant això, l'Espanyol està en una situació molt delicada a quatre punts del descens.





Tal va ser la imatge periquita que la grada va acabar xiulant a l'entrenador espanyolista, Quique Sánchez Flores, incapaç de reaccionar després del gol.





L'Espanyol va buscar el gol amb voluntat, però també amb ansietat. El Girona, per la seva banda, va ser el que va manar en el RCDE Stadium, no tant per joc sinó per tremp i saber estar.