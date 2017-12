Associacions de guàrdies civils, molestos amb la suspensió de permisos el 21D i retards en el cobrament de dietes

La Guàrdia Civil protesta per retards en les dietes









Associacions de guàrdies civils han traslladat aquest dilluns el seu malestar davant la suspensió de permisos i vacances als agents destinats a Catalunya davant la cita electoral del proper 21 de desembre, així com pel retard en el cobrament de dietes que poden arribar fins als 1.000 euros en el cas dels efectius catalans que van formar part del dispositiu especial amb motiu de l'1 d'octubre.





En un comunicat, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), majoritària en el Consell de la Guàrdia Civil, ha denunciat la "falta de respecte als drets dels agents" que ha mostrat el Ministeri de l'Interior en anul·lar fins a nova ordre totes les vacances i permisos concedits els dies anteriors i següents a la celebració de les eleccions autonòmiques a Catalunya.





Una "imposició unilateral" que ha estat adoptada, segons ha denunciat, "sense previ avís" i "sense gairebé marge" perquè els agents de la Guàrdia Civil puguin reorganitzar els seus plans familiars i personals de cara a unes dates tan assenyalades com són les nadalenques.





"No sembla importar al Ministeri de l'Interior les dates tan assenyalades en què ens trobem, ni els plans familiars dels guàrdies civils, als que amb tanta assiduïtat fa referència el senyor Zoido per agrair la seva tasca, però que tan poc mira pels seus condicions laborals ", ha lamentat l'AUGC, que compta amb més de 31.000 afiliats.





Es tracta d'una "nova mostra d'improvisació", segons l'AUGC, que censura que, encara que els comicis van ser convocats el passat 27 d'octubre, l'ordre s'ha dictat gairebé mes i mig després, "un període més que suficient com perquè els agents poguessin haver conegut amb anterioritat aquests plans i recompondre la planificació de les seves vacances i dies lliures".





Davant d'aquesta "falta de respecte" als guàrdies civils, des de l'AUGC s'ha instat la Direcció General de la Guàrdia Civil a recompensar "de manera òptima" els agents destinats a Catalunya per compensar "aquest trastorn personal i familiar".





A aquestes crítiques s'ha sumat també l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), que ha carregat contra el "nou plus de sacrifici" que suposa la suspensió dels permisos per als dies 19, 20 i 21 de desembre. "Ens preguntem si Interior abonarà aquests serveis extraordinaris a tots els guàrdies civils destinats a Catalunya o pretén tornar a utilitzar-los com a mà d'obra barata, que és el que fa sempre, abonant com a màxim el plus corresponent al dia de les eleccions", es ha qüestionat.





Però aquesta associació també ha denunciat que a data d'avui els agents de Catalunya segueixen sense cobrar la gratificació per l'operatiu de l'1 d'octubre "que els corresponia a tots els agents per participar en el dispositiu especial" que, segons ha recalcat, arriba a quantitats superiors als mil euros en alguns casos.