Fiscalia vol que el Cesicat lliuri els codis per accedir a correus xifrats de Jové i més investigats pel procés

Demanen accedir als correus electrònics xifrats









La Guàrdia Civil i la Fiscalia han demanat al jutge d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització del referèndum il·legal de l'1-O, que s'autoritzi al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) a lliurar els codis pin dels certificats digitals personals de diversos exresponsables de la Conselleria d'Economia de Catalunya per tal de poder accedir als seus correus, que es troben xifrats.





Així es desprèn de diverses resolucions aportades a aquest Jutjat, després de constatar la Guàrdia Civil que alguns dels correus procedents del bolcat d'ordinadors confiscats a les dependències autonòmiques el 20 de setembre passat eren il·legibles per trobar-xifrades mitjançant certificats digitals emesos pel Cesicat.





Alguns d'aquests correus xifrats corresponen a qui va ser número dos de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras a la Conselleria d'Economia, Jordi Jové, i el número dos d'Hisenda, Josep Lluís Salvadó.





Concretament, la Guàrdia Civil demana al jutge que ordeni al Cesiat a aportar còpia dels duplicats dels certificats digitals pertanyents als comptes d'11 responsables autonòmics, i el pin corresponent a cada un d'aquests certificats.





La petició compta amb el suport de la Fiscalia, que el passat 22 de novembre va emetre un informe argumentant que en aquests correus pot contenir informació sobre els mecanismes utilitzats per a la realització dels fets que s'investiguen per aquest jutjat, com a preparació d'estructures de estat o adquisició de dominis i pàgines web des de les que informar i plublicitar el referèndum declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.