Taxistes de Barcelona pressionaran Port, Aeroport i trens a partir del gener

Taxistes de Barcelona han votat aquest dilluns en referèndum exercir la pressió de les seves protestes davant infraestructures titularitat de l'Ministeri de Foment, com el Port de Barcelona, l'Aeroport del Prat i estacions de tren.





Segons ha explicat el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, les protestes s'iniciaran a partir del gener, un cop passades les festes de Nadal: "L'objectiu és paralitzar l'activitat de mercaderies del Port de Barcelona".





Els taxistes han pogut votar a la T1 i la T2 de l'Aeroport de Barcelona, on s'han habilitat urnes, quatre opcions de pressió.





La més votada, amb 1.000 vots i un 52% del total, ha estat la d'exercir pressió sobre les infraestructures de Foment, mentre que l'opció de vaga indefinida ha aconseguit 250 vots, un 13% de l'escrutini total.





Un 5,78% dels taxistes que han anat a votar han optat per "no fer res" (111 vots), mentre que la segona opció més votada ha estat la que apostava per altres alternatives no especificades, amb 544 paperetes i un 28, el 88% del còmput total.





"Això ens fa pensar que el sector entén que hem de seguir alçant la veu fins que Foment es doni per al·ludit i creu la taula de negociació i diferenciï, d'una vegada per totes, a dos sectors que han conviscut durant tants anys", ha afirmat Élite Taxi en un comunicat.





Els taxistes protesten davant l'augment de llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que usen empreses com Uber i Cabify, i que es preveu que augmentin pel buit legal registrat entre 2013 i 2015.





Actualment, a l'àrea metropolitana de Barcelona operen uns 10.500 taxis i unes 800 llicències VTC, superant així la proporció d'un VTC per cada 30 taxis, tal com marca l'actual legislació.