Don Jorgito i els bascos

Borrow va ser viatger i lingüista









George Borrow va ser un viatger i lingüista britànic del segle XIX. Entre 1836 i 1840 va estar a Espanya, com a representant d'una Associació Bíblica per divulgar el protestantisme. Va saber guanyar-se moltes simpaties entre la gent corrent, que li denominava amb afecte, tant Jorge com Don Jorgito. Dotat extraordinàriament per als idiomes, va traduir els evangelis a calar, la llengua gitana, i va fer traduir al basc l'evangeli de sant Lluc a un metge anomenat Oteiza, la traducció no el va satisfer del tot; però en va buscar una altra millor. El 1842 va publicar La Bíblia en España, un llibre en què donava compte de les seves peripècies al nostre país, pel qual va arribar a sentir viu entusiasme. Aquest escrit li va donar gran fama, l'Enciclopèdia Britànica qualifica el seu èxit de 'instantani i imparable'; i el seu impacte, especialment, als Estats Units va ser enorme. Va ser traduït a l'alemany, al francès i al rus, però va caldre esperar gairebé vuitanta anys perquè de la mà de Manuel Azaña hagués una versió espanyola.





Borrow diu que parlava basc o biscaí, però que ho feia amb inseguretat perquè li presentava moltes dificultats i es diferencia molt de totes les altres llengües. És més, deia que es tracta d''una singular anomalia', ja que en general, resulta més fàcil dir el que no és que el que és. S'inclinava a incloure el basc 'entre els dialectes tàrtars més aviat que entre els del sànscrit'. Opinava que l'idioma basc presenta facilitat per compondre versos: una llengua de vocals "extremadament suau i melodiosa, molt superior en aquest respecte a qualsevol altre idioma d'Europa, sense excloure l'italià". No obstant això, asseverava que no tenia poetes dignes de consideració i que el seu estudi ofereix molt pocs al·licients, ja que cap dels seus dialectes posseeix una literatura de qualitat "que recompensi la feina d'aprendre'l". Les seves opinions eren categòriques i taxatives. Segons el, les dones basques són "molt despertes i agudes" i solen tenir més talent que els homes, "una mica maldestres", encara que "bondadosos i hospitalaris amb els forasters". Escrivia que els bascos afirmen que totes les llengües procedeixen del biscaí, i rematava: "però els bascos són gent molt ignorant i no saben res de filosofia del llenguatge". Tòpics i més tòpics, va concloure jo. Quina pena. Però Bego somriu d'orella a orella, mentre parla i no escolta.