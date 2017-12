El cas Mascherano passa per un moment delicat

La continuïtat de Mascherano al Barça penja d'un fil





El futbolista del FC Barcelona, Javier Mascherano, no ho tindrà gens fàcil per sortir del club en aquest mercat d'hivern tot i tenir una suculenta oferta de la Xina.





El desig de l'argentí és buscar minuts fora del Barça, equip on està relegat a ser suplent, per arribar rodat al Mundial de Rússia, últim compromís internacional que tindrà abans de retirar-se de l'albiceleste.





No obstant això, el portaveu blaugrana, Josep Vives, ha deixat clar que el mercat d'hivern està perquè "Valverde pugui tancar la plantilla i fer-la més forta, no debilitar-la".





En aquest sentit, l'Hebei Xina Fortune està interessat en els serveis del 'jefecito', que també voldria anar a terra xinesa sobretot per una oferta contractual multimilionària.





No obstant això, el club no vol vendre a qualsevol preu, ja que la pèrdua de Mascherano és una baixa que no ha d'afectar al club. Per això, els 5 o 6 milions que ofereixen pel fitxatge des de la Xina són totalment insuficients per a l'entitat blaugrana.





YERRY MINA





En el mateix ordre de coses, si el fitxatge de Mascherano es tanqués i sortís del Barça, el club ja tindria el recanvi preparat: Yerry Mina.





El colombià de Palmeiras té un acord amb el Barça per ser traspassat per 9 milions d'euros al juliol de 2018. No obstant això, el club hauria de tornar a negociar per portar-se al cafeter en aquest mes de gener.