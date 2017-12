L'Estat va pagar 90.000 euros per la peça de Sijena que alberga el Museu del Prado

'La Nativitat', del Mestre de Sijena al Museu del Prado









L'Estat va pagar 90.000 euros en una subhasta l'any 2003 per la taula 'La Nativitat', procedent del retaule major del Panteó Reial del Monestir de Sijena (Osca), i que es troba a dia d'avui al Museu del Prado.





L'Estat va exercir llavors el dret de tempteig per adquirir aquesta peça dins d'un lot que va sortir a subhasta a la Sala Alcalá, tal com consta en un document oficial. Aquest lot estava compost per quatre peces i el muntant total va ser de 3.750.000 euros.





No obstant això, en aquest moment la notícia va ser l'adquisició de dos quadres atribuïts a Goya i pels quals es va pagar 1.750.000 euros per cada un: 'La Sagrada Família' i 'Tobies i l'àngel', totes dues pintures inèdites de Goya de què no hi havia constància fins al moment i que es van trobar de forma casual en una taxació rutinària.





Durant la mateixa subhasta, l'Estat també va adquirir l'esmentada obra de 'La Nativitat' -també coneguda com 'Naixement de Crist amb Adoració dels àngels', del Mestre de Sijena (actiu cap a 1.515--1.520) - per 90.000 euros; i 'La Lamentació', d'Escola Sevillana de la segona meitat del segle XV, per 115.000 euros.





Ambientat en un marc de clàssiques arquitectures, el quadre procedent de Sijena mostra a la Sagrada Família, amb el nen estirat a terra, ocupant el primer pla de la composició.





Formant part d'aquest grup, al centre, destaca un àngel vestit amb túnica blanca que subjecta amb les seves mans un filacteri de grans dimensions en la qual apareix notat el Glòria que entona el cor.