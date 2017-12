D'idees fixes

Mancera frustra la possibilitat de ser candidat a la presidència de Mèxic









Més enllà del rebuig que pugui tenir pel seu origen a la campanya que ens impulsa a sentir culpa perquè ens val la responsabilitat implícita en la vida d'un bebè que no neix corrupte, lladregot ni deshonest, la veritat és que els problemes de comportament de la majoria dels adults es forja justament en l'edat preescolar. Si al cap de tres anys el teu adorable infant, al qual suposes haver tractat amb amor i claredat en els límits, s'ha convertit en un recurrent desobedient et respon amb agressivitat, insults i enrabiades a l'hora de la disciplina, és l'hora no de buscar un psicòleg sinó de reformar la teva pròpia conducta de mare-pare per tal de corregir des de l'inici del que pot esdevenir un actuar distorsionad i negatiu per a la resta de la seva vida.





Desatendre aquests senyals primerencs o manejar-los inadequadament és l'origen de persones mentideres, agressives, rateres, ansioses desafiants i constantment oposades a tot. Coneix personatges de més de 60 anys que continuen enarborant la bandera reivindicatòria dels morts a Tlatelolco tot i que no hagin participat de la gesta del 68? Com s'imagina la conducta infantil d'un gerent d'empresa o director general d'estructura política que dedica tota la seva energia a tirar endavant un propòsit tot i que això impliqui torçar la llei? Què hi ha de negació parental en l'empleat hiper-actiu que pel mateix desatén els seus més elementals conductes adequades en la família?





Potser li ha tocat interactuar amb un veí, company de treball o pare de família furibundament contrari a la religió -en la qual va ser batejat, confirmat, realitzat la seva primera comunió i fins a la seva noces- però fanàticament seguidors de Buda, Krishna, i fins déus de l'olimp, Egipte o de qualsevol altra cultura desapareguda [1], sense que en la seva etapa de desenvolupament algú els hagi obert els camins de la comprensió espiritual i qualssevol altre valor més enllà de l'assoliment de l'inconscient en la seva enrabiada infantil.





Frustrada per al senyor Mancera la possibilitat de ser candidat a la presidència de Mèxic, per aquest monstre anomenat front per Mèxic, els grups d'analistes es van preguntar si ¿es llançaria pel PRD o de veritat simplement conclourà com va ser el seu compromís fa 5 anys les seves responsabilitats amb la ciutadania de la capital de la república? Potser la resposta la puguem conèixer avui mateix o tal com va anunciar aprofitarà aquests dies d'assossec per descansar, meditar i planejar de manera seriosa les seves activitats dels propers 11 mesos. Si per alguna inesperada circumstància els de la capital poguéssim veure el miracle de la poda generalitzada de la vegetació en els carrers, la reparació completa de més de dos-cents mil sots, l'atenció de quan almenys el 30% de les fuites d'aigua en el subsòl d'aquesta dolguda ciutat potser, només potser, fins pensem que en el futur seria bo que MAM ocupés la presidència de la nació.





Per avui, com passa amb els nens d'idees fixes l'única cosa que tots observem va ser la cridòria del enrabiada i el lamentable càstig irracional patern a la seva habitació.





Reconèixer que l'actuar d'amics o simples companys de vida pot significar accions tramposes, violant acords, trencant la joguina o tirant el teu menjar a terra, és molt més que un joc inútil. Aquestes agressions primàries bé manejades ens permeten reconèixer la influència que les mateixes, fins i tot les agressives, poden tenir en el maneig conscient i les accions per les que optem al llarg de la vida. No hi ha res més rendible de reconèixer l'existència de valors i opinions diverses a les nostres. Si coneixem el dany que pot ocasionar un corrupte, no necessàriament l'enviarem al cadafal, potser fins el saludem correctament però mai ho inclourem en el nostre projecte de vida.





De l'altre costat del nen que s'auto limita -encerrándose en el seu quart, sortint del saló al bany o deprimiéndose- està aquell encoratjat per la seva perversa acció, a punt inclusivament per al bulling no només contra el derrotat sinó de pas contra tots els seus seguidors; avui dia ciutadans argentins veuen amb tristesa uns i amb temor altres la persecució a personatges derrotats en l'últim exercici democràtic. Si busquem al planeta quants governants actuen amb la irresponsable inclinació infantil a la confrontació bèl·lica irracional, ens faltessin dits per comptar i podem observar que tots ells tenen en el centre dels seus comportaments inadequats 1 immadura forma de cridar l'atenció, com ho van fer amb mare i el pare als seus tres anys.





Reformes educatives ha anat i vingut pels segles dels segles, des del reglás en els artells avui considerat violació als drets humans, fins a una llibertat mal entesa pels mals estudiosos de Piaget; el que no pot negar-se és la poca possibilitat d'aconseguir canvis favorables si en el mateix inici de la vida el que hi ha són mals exemples, poc amor, molta ignorància.





Per igual els polítics que els creatius d'agències publicitàries pateixen de moltes de les coses que els pobles requereixen amb urgència, per evitar que per les idees fixes de tots dos, la gent pateixi de fam mentre el menjar es malbarata i sigui víctima de tots els mals perquè en el seu lloc d'origen no hi ha seguretat física, alimentària i de desenvolupament.





La violència és una de les reaccions normals a la bestialitat i tot dels animals més desenvolupats; la paraula és l'alternativa de l'ésser humà. Si la paraula -oral o escrita- t'ensenya que el teu èxit depèn del fracàs -social, professional, esportiu i financer- de l'altre, podem explicar l'aferrar-se a excessos de treball el mateix que a actes de corrupció. La viabilitat d'una humanitat sana comença amb una infantesa igual de sana.