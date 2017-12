Puigdemont: "Potser val la pena" ser investit abans de ser detingut

Campanya electoral de JuntsxCat









El cap de llista de JuntsxCat a les eleccions, Carles Puigdemont, ha considerat aquest dimarts que "potser val la pena" ser investit president al Parlament després de les eleccions si les guanya, abans de sortir i automàticament ser detingut per les mateixes idees que hauran avalat els catalans, ha dit.





Segons el president cessat, la investidura no es podria fer ni a Brussel·les ni a la presó, sinó només a la cambra: "Ni a la presó pot ser un investit president. Ha d'estar en llibertat com a mínim el temps per poder ser investit i exercir la responsabilitat del càrrec. Això, per a mi, pesa més que el pes de les esposes i els barrots".





Per això, ha preguntat al "tripartit del 155" -en referència a PP, Cs i PSOE- si respectaran un resultat electoral que aposti per una majoria sobiranista, i, si és així, serà possible que el Parlament investeixi un president i que aquest triï al Govern que legítimament creu que ha de configurar, ha dit en roda de premsa a l'ACN.