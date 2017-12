Villanueva de Sigena o la força del Dret

Villanueva de Sigena (i no Sijena, com s'entesten a escriure la majoria dels mitjans), és un clar exemple que en la lluita de David contra Goliat, de vegades guanya David ...





Es tracta d'una petita localitat de la província d'Osca, amb escassament cinc-cents habitants, però molta història.





Avui és notícia, i ho serà durant algun temps, espero que durant molt de temps, ja que han estat molts anys de batallar per la seva, per la recuperació de les obres mal dutes a Catalunya, i apropiades indegudament per ells, com s'ha encarregat de ressaltar la Justícia. Administració de Justícia espanyola que és lenta, però segura.





Sobre 1980, més o menys, vaig acudir per primera i única vegada a la localitat (tan aviat com estiguin exposades les obres tornarem, si Déu vol), per a rebre el nomenament de Conseller Adjunt de l'Institut d'Estudis Sijenenses, una Institució cultural de primer ordre, creada a la localitat de la mà del seu fundador i promotor general, don juliol P. Arribas Salaberri, director i catedràtic de l'escola de Comerç de Lleida, i interventor general de la diputació provincial, també de Lleida.





Vaig gaudir de l'amistat i companyia de don Julio, i recordo una solemne sessió a l'església parroquial, on un pastor protestant de Suïssa va venir a demanar disculpes públicament per l'assassinat del senyor Miguel Servet, el nostre gran savi, oriünd de la localitat.





Com aquest senyor s'expressava en francès, un il·lustre jacetà, don Juan Lacasa, va oficiar de traductor, acreditant un excel·lent domini de l'idioma francès.





Tots dos 2, don Juliol i don Joan, ja morts, i els dos oblidats i ignorats en aquest Aragó que no es caracteritza, precisament, per la seva gratitud cap als seus fills més il·lustres, dignes i excel·lents. Vagi aquest afectuós record, en la seva memòria.





Avui anirà el president d'Aragó a fer-se la foto, i posar-se la medalla, tot i ser un personatget insignificant, absolutament inútil, al qual el càrrec li ve gran, molt gran, com ho acredita, per exemple, que hagi estat incapaç de renovar El Justícia o la Cambra de Comptes d'Aragó, institucions ambdues que porten ja diversos anys en funcions ... Però així s'escriu la història.





La història de Villanueva de Sigena és també el triomf de la voluntat, la força del Dret, la tenacitat i coratge d'un poble aragonès, que ha sabut lluitar per la seva, contra vent i marea.





Res ens és regalat a la vida, i és una cosa que hauríem d'aprendre tots des de la nostra més tendra infància.





Malgrat el "model" educatiu actual, que consisteix en que els nens tenen "dret" a ser feliços, la veritat és que a la vida tot s'ha de lluitar, patir-i treballar-lo, i que els molt dignes, constants i esforçats habitants de Villanueva de Sigena han demostrat, amb escreix, ser dignes de tornar a tenir en el seu poder les obres que mai van haver de sortir d'allà.





Unes relacions de veïnatge, per al bo i per al dolent.





Avui tot Aragó, i m'atreviria a dir que tot Espanya, som Villanueva de Sigena.