I el caganer d'aquest Betlem és ... Carles Puigdemont

Els Morancos han volgut fer un resum d'aquest 2017 en forma de nadala. En el seu nou vídeo, els humoristes són els protagonistes d'un Betlem en el qual la política és el centre d'atenció.





Com a bon resum del 2017, no podien faltar temes com la corrupció del PP, el 'procés' i l'aplicació de l'article 155, entre d'altres.









Així, els germans Cadaval han convertit la vicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría a la Mare de Déu, a Mariano Rajoy a San José i als Reis Mags en els Reis d'Espanya.





I com en qualsevol Betlem, no podia faltar la figura del tradicional caganer. En aquest cas, el paper el protagonitza l'ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont.