Rivera diu a Albiol que no toca pensar en càrrecs, sinó en mobilitzar l'electorat

Cs vol derrotar l'independentisme









El president de Cs, Albert Rivera, ha dit aquest al candidat del PP a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Xavier García Albiol, que no és el moment de pensar en el càrrec que ocuparia en un futur Govern constitucionalista, sinó que ara toca mobilitzar l'electorat i guanyar a les forces independentistes el proper 21 de desembre.





Així ha respost Rivera a Estrasburg (França), durant una visita a la seu del Parlament Europeu, a les declaracions que va fer aquest dilluns Albiol, que va expressar el seu desig de ser el vicepresident en un Executiu català encapçalat per Inés Acostades (Cs) o Miquel Iceta (PSC).





"Em sembla que ficar-se en els despatxos a repartir-cadires no és la solució en aquest moment. La solució és treure molts vots, mobilitzar els ciutadans catalans, derrotar el separatisme a les urnes i després, amb un full en blanc, amb generositat però també respectant el resultat electoral, seure en una taula per construir un Govern", ha dit als periodistes.





El líder de la formació taronja ha assegurat que Arrimdas tendirà la mà al PSC i al PP, així com a "tots els catalans que no són separatistes".





"Estem junts en això, i crec que això és el que alguns no acaben d'entendre, perquè estan ja debatent més de butaques, conselleries i presidències que de guanyar-los a les urnes", ha lamentat, afegint que ara la discussió sobre els escons o els càrrecs per a cada partit "no aporta res".





En aquest sentit, ha insistit que abans de prendre decisions al respecte, caldrà veure els resultats de les eleccions autonòmiques.





Si els partits que defensen "la unió, la Constitució i Europa" sumen junts un escó més que les formacions independentistes, hauran de negociar per intentar formar un Govern, 1 tasca en la qual Cs es vol "deixar la pell", segons ha indicat.





NO VOL ENTRAR A PICABARALLES AMB PP I PSC





Rivera considera que l'objectiu de Cs, PSC i PP és sumar, perquè és el que esperen els catalans no independentistes.

Per això, ha afegit, Cs tindrà "altura de mires" i no entrarà en "picabaralles" amb els polítics que l'ataquin des del PSC i el PP.





Això sí, ha assenyalat que és "fonamental" respectar el resultat electoral com va fer el seu partit a Andalusia ia la Comunitat de Madrid, on va donar suport a la llista més votada en cada cas i va permetre la investidura de la socialista Susana Díaz i de la popular Cristina Cifuentes.