Directius catalans demanen "evitar més danys a l'economia" amb la situació política

Demanen estabilitat al Govern.





Un centenar de directius de companyies amb seu a Catalunya han participat en un informe en què es recullen propostes per al Govern central i al pròxim Govern de la Generalitat per "evitar més danys a l'economia" per la situació política.





En el document demanen autocrítica a l'Executiu espanyol i estabilitat al Govern que surti de les eleccions del 21 de desembre.





L'informe 'Refem Empresa, Refem Catalunya', impulsat per l'economista i escriptor Fernando Trías de Bes, ha comptat amb la col·laboració d'Esade per la seva difusió i del catedràtic d'Economia i exconseller Francesc Xavier Mena.





PACTE FISCAL I REFORMA DE LA CE





Entre les peticions dirigides al Govern figuren revisar la Constitució, traslladar el Senat i certs ministeris a altres ciutats d'Espanya, inclosa Barcelona; realitzar una campanya a favor de Catalunya; incentius fiscals perquè tornin les empreses que van traslladar les seves seus.





També un pacte fiscal i assegurar el crèdit d'ordinalitat fiscal, així com afrontar i treballar per eradicar els boicots recíprocs, i equilibrar les inversions públiques, apostant pel Corredor Mediterrani, l'Aeroport de Barcelona i aportant autonomia energètica a Catalunya.





A l'pròxim Govern demanen un manifest "ràpid, clar, concret i sense matisos" respecte a la legalitat incorporat en els programes electorals; renunciar a pactes amb qualsevol formació que defensi la sortida de la UE.





També demanen accions concretes per a "reconstruir els ponts trencats" entre catalans i amb la resta d'espanyols; fer de Barcelona una porta d'entrada del talent directiu i cultural des de Llatinoamèrica, i realitzar una campanya de publicitat en tres àmbits: a Catalunya per la concòrdia, estatal per les relacions i punts en comú, i internacional, d'estabilitat i seguretat.





CONSEQÜÈNCIES





L'informe assenyala que els directius estan en un "compàs d'espera" davant les eleccions del 21 de desembre, amb pressupostos congelats (en el 46% dels casos), i un 24% preveu menor contractació en 2018.





De tota manera, la confiança majoritària és que el conflicte no s'agreujarà més, ja que un 92% dels enquestats considera que seguirà igual o millorarà després dels comicis.





Pel que fa a l'afectació en les vendes, el 56% assegura que la seva facturació s'ha reduït, i el 19% afirma haver experimentat algun tipus de boicot comercial, principalment de fora de Catalunya; entre les grans empreses i multinacionals, un de cada tres directius reporta algun tipus de rebuig comercial a les seves empreses.





Pràcticament tots els enquestats (el 98%) consideren que la situació i perspectives polítiques afecten la internacionalitat de l'economia catalana, i entre els factors que més preocupen està la inversió estrangera directa, la marca Barcelona, les fusions i adquisicions i altres operacions corporatives , i la Fira de Barcelona i congressos, entre d'altres.





TRASLLAT DE SEU





Un 42% dels directius han afirmat que traslladaria total o parcialment les seves empreses en cas de dur-se a terme una declaració unilateral d'independència o de mantenir un procés no acordat amb l'Estat.





En aquest cas, un 31% afirma que reduiria les seves inversions total o parcialment a Catalunya i només un de cada quatre directius afirma que no afectaria als seus negocis.