Pimec reconeix un "abús" de la contractació temporal

Rebutgen penalitzacions.





El president de Pimec, Josep González, ha reconegut aquest dimarts un "abús" de la contractació temporal per part de les empreses, però ha rebutjat que la solució sigui penalitzar amb cotitzacions socials més altes.





"Acceptem que hi ha un excés de contractació temporal, però arreglar les coses a base de penalitzar no és la solució, sinó un error. Té una causes que s'han d'afrontar, com l'excessiva rigidesa dels contractes fixos", ha dit González.





Per a la patronal catalana, la solució no és tant abaratir l'acomiadament, sinó que "l'empresa disposi d'agilitat per regular els seus contractes".





Pel que fa a salaris, González ha considerat que és "lògic" que les empreses els augmentin si han superat la crisi, però ha matisat que no es pot generalitzar una pujada salarial en tots els sectors perquè alguns encara arrosseguen les conseqüències.





Les pensions és un altre tema que creu que el Govern espanyol hauria d'abordar: "Tots sabem que hi ha dificultat per atendre-les, però voldríem deixar clar que el problema no es pot arreglar pujant les cotitzacions a la seguretat social perquè a Espanya les cotitzacions ja són altes" .





FIRA DE BARCELONA





González també s'ha referit a la renovació del consell de Fira de Barcelona i del seu president, que ha quedat ajornada fins després de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





"Esperem que quan es facin nomenaments hagi algun representant de les pimes", ha dit González, que ha afirmat que no té sentit que en el consell hagi membres que, al seu parer, no representen el teixit empresarial de les pimes.





TANCAMENT D'EXERCICI





González ha destacat que el 2017 ha estat un bon any per a la patrona l, un exercici que tancarà amb un pressupost de 15 milions d'euros, dels quals un 49% procedeix de quotes, serveis i acords, un 30% de formació i un el 21% de projectes confinanciados i altres.





Pel que fa a socis, la patronal tancarà l'exercici amb 128.000, un 10% més respecte als 114.000 de 2016, i de cara a 2018 preveu que els socis creixin un 15%.