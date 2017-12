Fiscalia demana sis anys de presó per als pares de Nadia per estafa

Amb l'excusa de recaptar fons per a la nena.





La Fiscalia demana sis anys de presó per als pares de la nena Nadia per un presumpte delicte continuat d'estafa a donants que van aportar diners per a tractaments de la menor, que estava diagnosticada d'tricotiodistrofia.





Els pares van usar com a argument la necessitat d'intervencions quirúrgiques als Estats Units de la nena per trobar-se en perill de mort sabent que era una falsedat, aconseguint 1.111.317 euros, dels quals només van destinar a tractaments mèdics 2.707.





El fiscal sosté que els acusats, "amb ànim d'obtenir un lucre patrimonial il·lícit", quan la nena tenia cinc anys, el 2009, van crear l'Associació per a la Tricotiodistrofia a les Balears, amb l'excusa de recaptar fons per al tractament de la malaltia, sent la seva veritable intenció destinar els diners al seu propi consum i oci.





Els pares, Fernando Blanco -en presó provisional- i Marga Garau -en llibertat amb càrrecs-, van viure a les Illes Balears fins al 2013, a principis d'aquest any es van traslladar a Fígols i Organyà (Lleida) i van inscriure a la petita en un col·legi d'Organyà.





Allà, en una reunió de pares van explicar que Nadia patia una malaltia greu i que necessitava tractaments molt costosos aconseguint que veïns de diverses poblacions iniciessin campanyes de recaptació de fons, amb venda de loteria inclosa.





L'escrit del fiscal relata que quan van ser detinguts en els comptes només quedaven 300.000 euros i assegura que en l'estudi dels comptes s'han pogut identificar 5.574 donants que van efectuar les seves donacions mitjançant transferències bancàries.





Després de la seva detenció, al seu domicili i en els locals que tenien llogats a Organyà, els Mossos d'Esquadra van trobar 2.180 euros en metàl·lic.





Part d'aquests diners estava "en les guardioles plenes de pols que havien utilitzat per recaptar diners en escoles i llocs freqüentats per menors, que van fer petites aportacions", segons l'escrit d'acusació del fiscal.





COL·LECCIÓ DE RELLOTGES





El fiscal recull també que es va localitzar una col·lecció de rellotges valorada en 60.000 euros, telèfons mòbils, ordinadors, equips i instruments informàtics, que es trobaven apilats juntament amb objectes de diversa índole que evidenciaven "un consum d'articles de luxe innecessaris i en clara contradicció amb la situació de necessitat econòmica en què els acusats deien estar ".





En el procés d'instrucció de la investigació per estafa, el jutge va acordar la presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i llibertat provisional amb suspensió de la pàtria potestat de la menor per a la mare, de manera que la nena va ser traslladada a Mallorca amb una tia materna.