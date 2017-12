Una nova tècnica permetrà pal·liar els tremolors que produeix el Parkinson

Els pacients milloren de manera immediata.





Un equip del Centre Integral de Neurociències AC HM CINAC de Madrid ha utilitzat per primera vegada una tècnica anomenada subtalamotomía realitzada per ultrasò focal d'alta intensitat (HIFU) per controlar amb èxit les manifestacions motores produïdes per la malaltia de Parkinson.





Després de tractar als 10 primers pacients amb aquesta tècnica pionera, els autors han detallat a la revista 'The Lancet Neurology' la seva capacitat per revertir la tremolor, la rigidesa i la acinèsia que pateixen aquests pacients gràcies a una intervenció "totalment segura i mínimament invasiva ", el que obre la via a un nou abordatge d'aquests símptomes.





"Els pacients milloren, de manera immediata, en els signes cardinals de la malaltia", ha ressaltat el doctor José Obeso, director del centre, que admet a més com el benefici terapèutic es manté durant l'any de seguiment posterior al tractament.





A més, es van realitzar altres avaluacions complementàries, com ara PET-FDG, excitabilitat de les neurones motores corticals i paràmetres de moviment, que també van mostrar neta millora en paral·lel amb el benefici avaluat clínicament. Suposa per als pacients guanyar-li, com a mínim, 5 anys a les manifestacions motores de la malaltia ".





En concret, la tècnica permet realitzar una termolesión, que consisteix en l'ablació d'una zona concreta i limitada d'una zona d'un nucli cerebral, per augment de temperatura, sense la necessitat de realitzar una incisió cranial o un acte quirúrgic.





D'aquesta manera, els riscos i complicacions inherents a una intervenció quirúrgica en el cervell i la col·locació de dispositius exògens dins del crani es minimitzen, alhora que s'eviten també hemorràgies cerebrals, infeccions o problemes tècnics amb els elèctrodes.





REDUCCIÓ DE LA MORBIDITAT





"Un avantatge important d'aquesta tècnica executada per HIFU resideix que comporta una reducció dràstica de la morbiditat, comparada (l'experiència clínica) amb altres tractaments de la malaltia de Parkinson, reduint dràsticament el període d'hospitalització i el nivell de cures.





"El més habitual és que els pacients no requereixin romandre en la unitat de cures intensives per més de 4-6 hores", ha destacat Obeso.





El tractament, que sol durar unes 3-4 hores, es realitza sota estricte control mèdic i els efectes que reverteixen les manifestacions motores de la malaltia de Parkinson són percebuts pel pacient immediatament.





En concret, ha demostrat en diferents assajos que millora la tremolor postural, la tremolor essencial i el tremolor de repòs.





"Els beneficis en el tremolor es produeixen mitjançant la realització d'una lesió al nucli anomenat 'tàlem', és a dir, mitjançant la realització d'una talamotomía. No obstant això, per millorar totes les manifestacions motores es requereix incidir sobre altres nuclis com el nucli subtalàmic o el globus pàl·lid ", ha precisat.





El president de la Federació Espanyola de Parkinson, Leopoldo Cabrera, destaca la importància d'aquesta troballa ja que "ha unit esforços entre investigadors, associacions i pacients per oferir una actuació sobre les manifestacions de la malaltia".