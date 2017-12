Zoido convoca el pacte antiyihadista per informar sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils

El proper 27 de desembre.





El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha convocat el proper 27 de desembre als grups polítics perquè assisteixin a una reunió del pacte antiyihadista en la qual s'informarà de les dades i informes elaborats per Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil sobre l'atemptat del 17 d'agost a La Rambla de Barcelona i Cambrils.





"Anem a parlar de l'amenaça terrorista, de les últimes operacions, de possibles reformes que es puguin emprendre i d'altres que ja s'han dut a terme i de la coordinació amb altres administracions", ha assenyalat Zoido.





Zoido no ha volgut revelar si entre els temes que s'abordaran s'inclourà la relació que va tenir el presumpte cervell dels atemptats d'agost, l'imam de Ripoll Abdelbaki És Satty.





Un portaveu del CNI va reconèixer recentment que havia contactat amb ell quan complia condemna a la presó per un delicte relacionat amb el tràfic de drogues.





El ministre ha assenyalat que es convoca el pacte a l'entendre que ha passat ja un "temps prudencial" des que van ocórrer els atemptats, tot i que la informació que es transmeti en aquest fòrum als grups polítics respectarà la investigació sota secret que es manté oberta a la audiència Nacional.





La taula del Pacte contra el terrorisme gihadista es va convocar el 21 d'agost, quatre dies després de l'atemptat a Catalunya.





El Govern va valorar positivament l'assistència a aquella cita de tots els partits, inclòs els que no havien subscrit el pacte (PDeCAT, PNB i ERC) i els que participaven com a observadors, com és el cas de Podem.