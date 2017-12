La reforma del finançament autonòmic s'abordarà després del 21D

Després de les eleccions.





El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat que "no pot ser" que s'abordi el finançament autonòmic sense la participació del Govern de Catalunya.





Així sosté que el "més prudent" per aprovar la reforma és esperar que es constitueixi un nou executiu després de les eleccions del 21D.





"El més prudent és que esperem a aquestes eleccions, a la formació de govern i prenguem una decisió. No pot ser que abordem el finançament autonòmic sense la representació dels legítims governants d'una comunitat tan important per a tots com és Catalunya", ha dit .





En declaracions als passadissos del Senat, el ministre ha explicat que el comitè tècnic del Consell de Política Fiscal i Financera segueix treballant en aquesta reforma amb les aportacions de les comunitats autònomes.





CONSELL DE POLÍTICA FISCAL





Ha afegit que quan hagin avançat els debats i es tingui una proposta de model de finançament, serà el moment de convocar un Consell de Política Fiscal en què es voti aquesta proposta.





Ha respost així a la reclamació aquest dilluns de la Junta d'Andalusia, que vol forçar la convocatòria d'un Consell al gener si no ho fa Hisenda.





Montoro ha insistit que aquesta reunió seria deliberativa, exclusivament de debat i no per votar una proposta. No ha tancat la porta a aquesta possibilitat, però ha insistit que el CPFF s'ha de reunir ja per votar la reforma del sistema.





"I per això necessitem el PSOE, a les comunitats socialistes, i necessitem un nou Govern a Catalunya que neixi de les properes eleccions", ha afegit.





"Cal esperar que sorgeixi un govern legal, democràtic i compromès amb la reforma del finançament autonòmic", ha recalcat Montoro.





REGLA DE DESPESA





D'altra banda, el ministre ha estat preguntat també per la tramitació al Congrés de la proposició de llei de Units Podem per flexibilitzar la regla de despesa que obliga les administracions a primar el pagament del deute.





"Podem una vegada més ve a descobrir la Mediterrània, perquè ja està aquesta modificació en marxa", ha dit Cristóbal Montoro.





Ha reiterat que la regla de despesa és una exigència de comunitària que es modificarà quan ho faci la Unió Europea i Espanya surti del procediment de dèficit excessiu.





"En les instàncies europees s'estan plantejant canvis i les anirem introduint a Espanya. Aquest és el ritme", ha dit.