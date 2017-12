Càritas denuncia que la solitud i les baixes pensions impedeixen tenir una vida digna a la gent gran

Demanen que es revisi la pensió no contributiva a l'alça.





La soledat i les baixes pensions impedeixen a la gent gran tenir una vida digna, ha denunciat Càritas Diocesana de Barcelona.





Així, des de l'entitat alerten que 9 de cada 10 persones que compta amb el seu suport rep una pensió que és igual o menor que 500 euros mensuals.





Des de Càritas demanen que es revisi la pensió no contributiva a l'alça, que actualment supera per per poc els 360 euros en 14 mensualitats, i demanen que s'atorgui com un "dret individual".

AUGMENT PROGRESSIU





Segons xifres oficials, el 2016, gairebé 1,4 milions de persones tenien 65 anys o més a Catalunya, i d'aquestes, un 16% estaven en risc de pobresa o exclusió social.





"La majoria de les persones grans que reben el suport de Càritas Diocesana de Barcelona es troben en aquesta situació de pobresa, i aquest Nadal volem acostar-nos a un col·lectiu que molt sovint és invisible", han defensat des de l'entitat.





Durant 2016 a Càritas van acompanyar a més de 1.300 persones de més de 65 anys, i el 70% d'ells viuen sols.





Així expliquen que la majoria de les persones als que donen suport, nou de cada deu, tenen una pensió igual o inferior a 502 €, i també que set de cada deu són dones.





"Les dones tenen més risc de pobresa que els homes, ja que compten amb pensions més baixes pel fet de no haver cotitzat o haver tingut trajectòries laborals més curtes, intermitents i salaris més baixos", sostenen des de Càritas.





TEMPS D'ESPERA





Des de l'entitat també denuncien els temps d'espera per accedir a una plaça en una reidencia, de manera que demanen que es garanteixi i s'amplie el nombre de places. I també pel que fa al reconeixement del grau de dependència.





"El mateix passa amb les persones que sol·liciten revisió de grau: algunes vegades, quan els arriba la resolució, ja estan mortes", alerten.





PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA





Càritas reclama així que es revisi la pensió no contributiva a l'alça, que actualment no arriba als 370 euros, en 14 mensualitats.





"Cal que aquesta s'atorgui com un dret individual i no en funció de la convivència. No podem acceptar que si dues persones d'una unitat familiar són perceptores de la PNC, això les penalitzi", han expressat.





LA SOLEDAT





Càritas ha llançat una campanya per conscienciar sobre la importància que tenen les persones grans en la societat, que aporten les seves experiències i vivències, i així emprendre una lluita contra la soledat que pateixen.





"El desig d'aquest Nadal és que les persones grans visquin amb esperança i compten amb una mà a la qual agafar-se i fer camí en companyia", sosté l'entitat.