Rovira acusa els constitucionalistes de tolerar el feixisme a Catalunya

Des de Girona.





La número 2 d'ERC a les eleccions catalanes, Marta Rovira, ha acusat PP, Cs i PSC de tolerar que "el feixisme corri impune pels carrers" de Catalunya, i ha advertit que Inés Acostades (Cs) només governaria per a una part dels catalans.





En un míting al Palau de Congressos de Girona, ha criticat que algunes propostes de Cs li invaliden per governar Catalunya, com el seu rebuig a la immersió lingüística.





"No poden pretendre defensar Catalunya com ho fan. La defensa que plantegen de Catalunya és atacant-la", ha expressat la republicana.





També ha intervingut la consellera cessada Dolors Bassa, que ha demanat el vot per a ERC en contraposició a JuntsxCat: "No hem de votar a una llista de país com si només fos una votació. Hi ha d'haver una votació i després un Govern darrere responsable per poder governar ".