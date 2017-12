Albiol acusa Puigdemont de viure "instal·lat en el món de Mátrix"

Des Sabadell.





El candidat del PP a les eleccions, Xavier Garcia Albiol, ha considerat que el cap de llista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, viu des de fa temps





També ha avisat el president cessat que Espanya no permetrà que "muntar el numeret" si, com ha dit, torna a Catalunya per ser investit de nou com a president en cas de guanyar el 21-D.





"El que pretén dins de la seva imaginació perversa des del punt de vista polític és venir aquí a fer el numeret, organitzar un espectacle, i Espanya és un país molt seriós que no permetrà aquestes situacions", ha declarat aquest dimarts abans d'un acte amb simpatitzants a Sabadell (Barcelona).





Albiol s'ha pronunciat així després de preguntar per les declaracions d'aquest mateix dimarts de Puigdemont, que considera que "potser val la pena" ser investit al Parlament abans de ser detingut.





"Es creu que podrà arribar a Espanya i organitzar un numeret que li vingui de gust. Doncs no, perquè Espanya és un país seriós, és una democràcia consolidada, i Puigdemont ja sap els comptes que té amb la Justícia per haver intentat organitzar un cop a l'Estat ", ha dit.





Li ha advertit també que "ell sabrà si decideix tornar" a Espanya, però li ha recomanat ser prudent i destensar la tensió que viu a Catalunya; segons ell, per culpa exclusivament de Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras.





MISSATGE A ICETA





Albiol també ha demanat al candidat del PSC, Miquel Iceta, que faci "un gest" contra els representants del seu partit a l'Ajuntament de Girona, per recolzar que es proposi a la comissió municipal de nomenclàtor el nom de 'Plaça 1 d'Octubre 'per l'actual plaça de la Constitució.





Considera que el PSC de Girona contradiu el suport del PSOE a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per la qual cosa conclou que és "un problema de coherència" per als partits constitucionalistes de cara a la formació d'un hipotètic Govern.