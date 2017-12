Iceta: "Hi ha sis partits per al rebombori i només un per a la solució"

Des Rubí.





El candidat del PSC a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha erigit la seva candidatura com l'única que pot solucionar la situació política catalana: "Hi ha sis partits per al rebombori i només un per a la solució".





Ho ha dit en un míting al Teatre La Sala de Rubí en el qual també ha participat la presidenta balear, Francina Armengol; l'alcaldessa del municipi, Ana Maria Martínez, i la candidata socialista Maria Mas.





Iceta ha defensat que només el PSC està fent propostes encaminades a millorar les coses -per exemple, el pla de xoc social de 3.000 milions d'euros en una legislatura-: "Només nosaltres fem propostes".





Ha explicat que "la situació política catalana és difícil, però té solució perquè el país té un capital fantàstic" si bé per assolir-ho és necessari que el PSC pugui liderar el nou Govern.





La resta de partits segons ell només volen perpetuar "l'embolic" i seguir amb la política de blocs, i que en aquest tipus de lògica no guanya ningú, sinó que perden tots.





Ha criticat els independentistes per "vendre un conte xinès" o no ser sincers amb els catalans, i s'ha compromès a ser honest ia dir sempre la veritat, agradi o no.





DANYS ECONÒMICS





Iceta ha alertat que el procés sobiranista ha causat greus danys econòmics i s'ha referit a un informe del BBVA que assenyala que Catalunya ha passat de ser la primera en creixement del PIB el 2015 a ser la novena aquest any: "I si la cosa no canvia, l'any que ve serà l'última, cosa que espero que no passi ".





Per això, ha cridat a canviar urgentment de rumb per donar pas a una nova etapa que permeti recuperar la imatge de Catalunya i doni estabilitat política i seguretat jurídica, aconseguint així que tornin les més de 3.000 empreses que s'han anat a altres territoris.





Per aconseguir aquest objectiu des de la reconciliació i el diàleg, s'ha compromès a no investir cap president "ni independentista ni de dretes perquè Catalunya no s'ho mereix".





"Necessitem un Govern que no divideixi, que no faci por i doni tranquil·litat i seguretat", ha assenyalat, i ha dit que això no ho poden garantir en cap cas els independentistes.





Iceta considera que els independentistes mereixen "un temps de reflexió llarg perquè Catalunya pugui ser rica i plena", amb un millor finançament i un major autogovern.