Arrimadas: "el tripartit de la separació no té res més que oferir als catalans"

A Sabadell.





La candidata de Cs a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, en referència a PDeCAT, ERC i CUP, ha sostingut que "el tripartit de la separació no té res més que oferir als catalans", i que no surten del victimisme i de la roda de hàmster del procés sobiranista, ha dit.





Arrimadastambé ha avisat al PSC que "no funciona copiar als partits nacionalistes, sinó que cal guanyar-los a les urnes".





Una acusació que sorgeix després que el grup socialista a l'Ajuntament de Girona hagi donat suport que la comissió de nomenclàtor abordi el canvi de nom de la plaça de la Constitució pel de 1 d'Octubre.





"No cal copiar-; guanyar-los", ha remarcat davant unes 1.000 persones en un acte a Sabadell.





Els assistents a l'acte de la candidata l'han rebut amb crits de 'Votarem' i 'presidenta' i ella ha acuado al Govern de saltar-lleis però indignar quan li demanen explicacions: "Pensaven que anaven a ser superherois, els supermans, els impunes i els immunes de Catalunya ", quan han de complir la llei, ha sentenciat.













Ha demanat no donar opció a comprovar si Catalunya aguantaria o no quatre anys més de procés sobiranista, i ha assegurat que els partits independentistes estan preocupats, perquè si guanya Cs farà un auditoria per "aixecar catifes i obrir finestres" de la Generalitat i veure quant s'ha gastat en el procés i destinar-lo a polítiques socials.





Ha garantit que, si guanya Cs, les empreses que han traslladat les seves seus van poder tornar, i ha ressaltat que Catalunya va ser aixecada amb l'esforç de molta gent arribada d'altres parts d'Espanya, i que no reneguen de les seves orígens: "De Catalunya no ens va a fer ningú ".